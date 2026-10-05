'충격적 결말' 168km 마무리가 무너졌다! 밀워키 9회말 2아웃 역전 끝내기[NLDS 리뷰]

메이슨 밀러. AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 나유리 기자]충격이다. 메이슨 밀러가 무너졌다. 밀워키 브루어스가 믿기지 않는 끝내기 역전승을 거뒀다. 챔피언십시리즈까지 1승 남았다.

밀워키는 5일(이하 한국시각) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸패밀리필드에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 내셔널리그 디비전시리즈(5전 3선승제) 2차전 샌디에이고 파드리스와의 홈 경기에서 4대3으로 승리했다. 이날 승리로 밀워키가 1차전에 이어 2차전까지 잡아내면서 챔피언십시리즈 진출까지 1승 남았다. 샌디에이고는 탈락 위기에 몰렸다.

밀워키는 잭슨 추리오(좌익수)-브라이스 투랑(2루수)-제이크 바우어스(1루수)-윌리엄 콘트레라스(포수)-개럿 미첼(중견수)-크리스티안 옐리치(지명타자)-살 프렐릭(우익수)-쿠퍼 프랫(유격수)-데이비드 해밀튼(3루수)이 타순을 꾸렸다. 밀워키의 선발 투수는 로건 핸더슨이었다.

Advertisement

샌디에이고는 페르난도 타티스 주니어(우익수)-더스틴 해리스(좌익수)-매니 마차도(3루수)-타이 프랑스(1루수)-잭슨 메릴(중견수)-가빈 쉬츠(지명타자)-잰더 보가츠(유격수)-루이스 캄푸사노(포수)-제이크 크로넨워스(2루수)로 이어지는 선발 라인업을 가동했다.

샌디에이고가 1회초 선취점을 뽑았다. 2사 후 마차도의 볼넷 출루부터 시작이었다. 뒤이어 상대 폭투로 마차도가 2루까지 진루했고, 프랑스의 적시타로 샌디에이고가 1-0 선취점을 얻었다.

Advertisement

뒤이어 양팀은 팽팽한 투수전을 전개했고, 5회 1점씩 주고받았다. 샌디에이고는 5회초 선두타자 캄푸사노가 안타를 기록한 후 크로넨워스가 2루 팝플라이로 물러났고, 타티스 주니어가 상대 야수 실책으로 출루하면서 주자가 1,3루로 늘어났다. 득점권 찬스에서 해리스가 땅볼로 허망하게 물러났지만, 해리스의 내야 땅볼때 캄푸사노가 득점하면서 2-0으로 앞섰다.

Advertisement

그러나 5회말 밀워키도 1점을 만회했다. 2사 후 옐리치의 2루타가 시작이었다. 뒤이어 프렐릭의 적시타가 터지면서 첫 득점을 올렸다. 1점 차 추격에 나섰다.

Advertisement

쫓기던 샌디에이고는 7회초 1점을 더 달아났다. 1사 후 페르난데스 타티스가 상대 실책으로 출루한 후, 2사 후 마차도의 볼넷으로 1,2루 찬스가 이어졌다. 이어 프랑스의 적시타가 터지면서 샌디에이고가 3-1로 앞섰다.

하지만 밀워키 역시 7회말 상대 실책으로 1점을 더 만회하면서 끝까지 1점 차 박빙 승부를 유지했다.

Advertisement

샌디에이고의 승리가 임박한듯 싶었지만, 마지막 9회말 대반전이 일어났다. 1점 차 리드를 쥔 샌디에이고는 8회부터 마무리 밀러를 올렸었다.

밀러는 최고 104.마일(약 168km)의 초강속구를 던지는 메이저리그 최고의 마무리 투수 중 한명. 8회에 밀러 공략에 실패한 밀워키는 9회말 1사후 옐리치의 볼넷 출루로 기회를 살렸다.

뒤이어 옐리치가 2루 도루를 성공시켰고, 프렐릭까지 볼넷으로 걸어나갔다. 밀러가 흔들렸다. 대타 앤드류 본은 중견수 뜬공으로 잡혔지만, 2사 후 개리 산체스도 볼넷으로 걸어나가며 주자 만루가 됐다.

Advertisement

밀워키는 단 한번의 스윙으로 끝냈다. 추리오가 2사 만루 2B2S에서 6구째 101.3마일 포심을 받아쳐 2루수 옆으로 빠져나가는 중견수 앞 적시타를 터뜨렸다. 주자 2명이 홈까지 들어오기 충분했다. 밀워키의 짜릿한 끝내기 승리였다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com