'미쳤다 김혜성 대반전' 사실상 트레이드 불가 선언인가 "비시즌 동안 다시…"

김하성과 웃고있는 김혜성(오른쪽). AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 나유리 기자]사실상 트레이드 불가 선언인가. LA 다저스가 김혜성의 내년에 대한 기대치를 밝혔다.

다저스는 지난 4일(이하 한국시각)부터 포스트시즌 경기 일정을 시작했다. 첫 경기였던 애틀랜타 브레이브스와의 내셔널리그 디비전시리즈 1차전에서 애틀랜타 브레이브스를 5대3으로 꺾었다.

다저스는 포스트시즌을 앞두고 김혜성을 디비전시리즈 로스터에 등록했다. 의외의 결과다. 메이저리그 진출 이후 두번째 시즌을 보내고 있는 김혜성은, 올 시즌은 빅리그보다 마이너리그에서 더 오래 뛰었다.

Advertisement

시즌 중반부 이후 더이상 김혜성에게 기회가 주어지지 않았고, 타격적인 부분에서 꾸준히 약점 지적을 받아왔다. 개막 로스터에서 탈락했다가 4월초 콜업된 후 지난 5월말 트리플A에 다시 내려간 김혜성은 마지막까지 다시 부름을 받지 못하고 트리플A에서 시즌을 마무리했다.

하지만 포스트시즌을 앞두고 다저스의 선택은 다시 김혜성이었다. 지난해에 포스트시즌 경험을 이미 쌓은 김혜성이었다. 물론 출전 범위가 넓지는 않았다. 주로 대주자로 출전했고, 월드시리즈 마지막 경기에서 대수비로 나왔던 것이 전부지만 값진 첫 월드시리즈 우승 반지를 낄 수 있었다.

Advertisement

올 시즌 다저스 내에서 김혜성의 입지가 좁아진 것을 감안해서 시즌 종료 후 트레이드설까지 나왔지만, 포스트시즌 로스터에 김혜성을 다시 포함시킨 것은 분명한 의미가 있다.

Advertisement

앤드류 프리드먼 다저스 야구부문 운영 사장은 지난 4일 현지 취재진과의 기자회견에서 김혜성과 관련해 "그의 유연성과 스피드 등을 감안했을때, 제 생각에 그는 우리팀에 줄 수 있는 강점이 많다. 특히 김혜성의 주력은 우리가 경기 후반에 이를 활용해 득점할 기회가 생길 수도 있다"면서 그를 포스트시즌 무대에서 대주자로 폭 넓게 활용할 수 있을 것이라는 기대감을 드러냈다.

Advertisement

그러면서 다음 시즌 김혜성의 발전에 대한 구상도 밝혔다. 프리드먼 사장은 "김혜성의 성장에 대해서, 우리는 그 선수를 매우 높이 평가한다. 올해 스윙이 조금 흔들렸지만, 이번달에 팀이 좋은 성적을 거둔 후 비시즌 동안 다시 힘을 모아 성장하길 기대하고 있다. 우리는 그의 능력을 정말 믿고있다"고 바람을 드러냈다.

2027년에도 다저스에서 뛰게 될 더 발전할 김혜성을 기대한다는 분명한 메시지다. 김혜성에게 또 한번 동기부여가 주어진 포스트시즌 무대다.

Advertisement

나유리 기자 youll@sportschosun.com