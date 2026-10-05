'KIA 4위 확정인줄 알았는데' 도파민 대폭발! 진짜 결판은 끝내 최종전인가

4일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 9회 역전에 성공한 순간 KIA 더그아웃 분위기가 뜨겁다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.04/

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[스포츠조선 나유리 기자]사실상 순위가 굳어지는듯 했는데, 대변수가 발생했다. 이러다 3위가 최종전에서 결판나나.

KIA 타이거즈가 연승을 달리고, LG 트윈스가 연패에 빠지면서 상위권 순위 싸움에 마지막 변수가 발생했다.

지난 4일 잠실구장에서 열린 KIA와 LG의 맞대결. LG의 불펜이 9회초에 또 무너지고 말았다. 8회말 2점을 더 내면서 5-3으로 LG가 앞서있었지만, KIA가 9회초 뒤집었다.

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선두타자 황대인이 볼넷으로 출루했고, 김호령의 안타가 나오면서 무사 1,3루. LG는 끝내 마무리 손주영을 마운드에서 내렸다. 최근 결과가 연이어 좋지 않았던 점도 작용했다.

우강훈을 투입했지만 불은 끄지 못했다. 김태군이 우강훈을 상대로 1타점 적시타를 터뜨렸고, 이호연의 동점 적시타가 터졌다. 5-5 동점. 박재현의 희생번트에 이어 김도영이 자동 고의4구로 출루하며 1루를 채웠고, 해럴드 카스트로의 희생플라이로 3루주자 김민규가 득점하면서 KIA가 6-5로 승부를 뒤집었다. 이후 LG가 9회말 공격에서 무력하게 물러나면서 KIA의 1점차 승리가 지켜졌다.

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이로써 KIA는 9월 1일 다시 3위에서 4위가 된 이후, 한달여만에 3위 자리를 탈환했다. 4일 기준으로 승차 없이 승률에서만 앞서는 근소한 3위지만, 견고하게 보였던 LG가 긴 연패로 무너지면서 큰 균열이 발생했다.

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4일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 패한 LG 선수들이 아쉬워하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.04/

순위 싸움은 시즌 끝까지 이어질 가능성이 높다. LG는 5일까지 KIA와의 잠실 3연전이 끝난 후 NC, 두산과 1경기씩 맞대결을 펼친 후 롯데와 사직에서 2연전을 남겨뒀다.

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KIA는 다시 광주로 이동해 삼성과 1경기를 치르고, 부산에서 롯데와 1경기, 창원에서 NC와 1경기를 치르고 또 광주로 이동해 SSG, 롯데를 차례로 만나는 LG보다 이동 동선이 조금 더 복잡한 상황이다. 삼성을 제외하면 포스트시즌 탈락을 확정지은 팀들이지만, 결코 쉬운 상대는 없다. 순위 싸움에서 유리한 고지를 차지하기 위해서는 결국 1승이라도 더 쌓아야 하는데, 자기 자신과의 싸움이 될 전망이다.

특히 두팀은 맞대결이 한번 더 남아있다. 현재까지 예정된 정규 시즌 마지막날이기도 한 10월 12일 광주에서 LG와 KIA과 올 시즌 마지막 경기를 펼친다. 이 전까지 둘 중 특정팀이 연승, 연패로 치고 나가지 않는다면 끝까지 접전이 벌어진 후 이 경기에서 순위가 결정될 확률도 있다.

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4일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 승리한 KIA 선수들이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.04/

정규 시즌 3위와 4위는 포스트시즌 어드밴티지가 천지 차이다. 3위로 마치면 준플레이오프부터 곧장 시작하고, 경기가 시작되기 전까지 쉬면서 준비할 여유가 있다. 하지만 4위로 마치면 하루 쉬고 곧바로 5위팀과 와일드카드 결정전을 치러야 한다. 4위는 1승만 해도 준플레이오프 시리즈에 올라갈 수 있지만, 일단 이겨야 하기 때문에 '에이스' 투수를 소진하고 준플레이오프를 시작해야 한다는 다소 불리한 여건에 놓이게 된다. 목숨 걸고 끝까지 순위 싸움을 치르는 이유다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com