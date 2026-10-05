염갈량의 '고육책' 실패라고? 3G 연속 무너진 마무리, 이제 와서 '아랫돌 빼서 윗돌 괴기'라니 [SC시선]

4일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 9회 마운드에 오른 LG 마무리 손주영. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.04/

30일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. LG가 SSG에 4대 3으로 패했다. 9회말 끝내기 안타를 허용한 LG 마무리 손주영이 그라운드를 나서고 있다. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.30/

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[스포츠조선 김영록 기자] 또한번의 충격적인 역전패. LG 트윈스가 7연패 늪에 빠졌다.

LG는 4일 잠실 KIA 타이거즈전에서 5대6으로 역전패했다. 3-2로 앞선 8회초 2사 1루에서 마무리 손주영이 등판했지만, 동점을 허용했다. 8회말 박동원의 2점포로 다시 5-3으로 달아났지만, 손주영이 9회초에도 볼넷-안타를 허용하며 흔들린 끝에 필승조 우강훈으로 교체됐다. 하지만 우강훈마저 무너지며 5-6 역전패로 이어졌다.

LG는 이번 잠실 KIA전 2연패 포함 최근 7연패를 기록하며 KIA에 3위 자리를 내줬다. 5위 두산 베어스에도 3경기 차이로 쫓기고 있는 상황.

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시즌 막판 마무리 손주영이 크게 흔들리고 있다. 9월 30일 SSG 랜더스전에서 ⅔이닝 4실점으로 무너졌고, 3일 KIA전 패전투수에 이어 이날도 또 블론을 기록하며 팀 패배의 장본인이 됐다.

후반기 LG의 성적은 23승1무29패로,승률 5할을 밑돈다. 10개 구단 중 7위에 불과하다. 일각에서는 그 원인으로 손주영의 마무리 전환을 지적한다. 핵심 선발투수를 마무리로 돌린 결과 선발진이 흔들렸고, 그 여파가 지금에 이르렀다는 분석이다. 이른바 '아랫돌 빼서 윗돌을 괸' 패착이었다는 것.

4일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 9회 마운드에 오른 LG 마무리 손주영. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.04/

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손주영은 선발로 본격 중용된 첫해였던 2024년, 28경기(선발 27) 144⅔이닝을 소화하며 9승10패 평균자책점 3.79를 기록했다. '최강의 5선발'이란 호평을 받았고, 이듬해인 2025년에는 30경기(선발 27) 153이닝을 책임지며 11승6패 평균자책점 3.41으로 한층 더 업그레이드된 모습을 보여줬다.

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하지만 올시즌은 마무리 투수 역할을 맡았다. 30세이브로 삼성 라이온즈 김재윤(35세이브)에 이어 이 부문 2위를 달리며 LG의 철벽 소방수로 활약했다.

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'마무리 손주영'이 쉬운 선택은 아니었다. 염경엽 LG 감독이 고심을 거듭한 끝에 내린 '고육책'이었다. 지금까지의 결과도 나쁘지 않았다.

손주영이 마무리로 기용되기까지의 상황을 돌아보면, 뒤늦은 비판은 배부른 결과론일 뿐이다. 시작은 월드베이스볼클래식(WBC) 이후 잘 던져주던 마무리 유영찬의 부상 이탈이었다.

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손주영 역시 시즌초 옆구리 근육이 손상되는 부상을 입어 5월에야 시즌을 시작하는 상황. LG는 최악의 경우 투구수 빌드업이 필요한 손주영을 마무리로 돌린다는 플랜을 일단 세워놓고, 이를 피하고자 노력했다.

29일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 투구하는 LG 장현식. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.29/

장현식과 김영우를 시작으로 김진성 함덕주 우강훈까지 두루 마무리로 시험했지만, 경기 막판 압박감에 번번이 무너졌다. 장기적으로 한 시즌을 맡길 마무리는커녕 지금 당장의 뒷문 역할도 급급했다. 후반기 5선발 테스트를 받은 박시원 역시 필승조로 기용됐다가 끝내기를 허용했다.

또다른 젊은 선발 송승기의 마무리 전환도 고민 대상이었다. 그만큼 손주영의 존재감은 컸다. 하지만 송승기는 주축 투수로 성장한지 1년밖에 되지 않았고, 그 역시 WBC 후유증에서 자유롭지 못했다.

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메이저리그에 도전중이던 고우석이 돌아온다는 선택지도 있었다. LG는 어쩔 수 없이 손주영을 마무리로 기용한 뒤에도 끊임없이 고우석의 복귀를 노크했다. 고우석이 만약 후반기 시작 시점에 LG로 컴백했다면, 손주영은 올스타 휴식기를 거친 뒤 선발로 전환할 수도 있었다.

하지만 예상보다 훨씬 늦어졌다. 후반기 시작 시점은커녕 포스트시즌조차 등판할 수 없게 됐다. 결과적으로 손주영이 시즌 끝까지 마무리를 맡을 수밖에 없다.

3일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. LG 고우석이 8회 이닝을 마친 뒤 포효하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.03/

다음 과제는 손주영의 부담을 덜어주는 것. LG는 요니 치리노스를 대체할 외국인 투수로 선발이 아닌 필승조 약셀 리오스를 영입했다. 외국인 투수가 카를로스 카라스코로 바뀌고, 아시아쿼터 웰스가 어깨부상으로 빠지자 존 케네디를 영입해 다시 불펜을 보강했다. 이 같은 조치가 거듭되며 필연적으로 LG의 선발진은 우승을 차지한 지난해보다 약해질 수밖에 없었다.

올시즌 손주영의 등판경기는 45경기, 멀티이닝 횟수는 13번, 2연투는 11번이다. 리그 주요 필승조-마무리 투수 중 KT 위즈 박영현(19회)이나 삼성 라이온즈 이승민(17회)보다 적고, 두산 베어스 이영하와 같다. 적진 않지만, 비율상 많다고 보기도 어렵다.

무엇보다 LG에는 '다승 1위' 임찬규가 있었다. 임찬규는 올시즌 KIA 제임스 네일, KT 고영표, KIA 애덤 올러에 이어 이닝 부문 4위 투수다. LG 앤더스 톨허스트 역시 153⅓이닝으로 이닝 10위에 이름을 올렸다.

'디펜딩챔피언'으로서 한국시리즈 우승후보로 꼽혔고, 전반기 정규시즌 1위 경쟁을 펼치던 LG로선 이미 4위까지 내려앉은 것만으로도 절반의 실패라는 혹평을 받을 수밖에 없다.

4일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 염경엽 감독이 생각에 잠겨 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.04/

사령탑이 책임을 피할 순 없지만, 그 모든 책임을 떠안는 것도 가혹한 이야기다. LG는 올시즌 내내 시종일관 살얼음 위를 걷고 있었다. 전반기 기준 LG의 팀 홀드(65개, 2위 KIA 52개) 팀 세이브(37개, 2위 삼성 25개)는 압도적 1위였다. 후반기에도 23승밖에 거두지 못했는데, 여전히 올시즌 팀 홀드(94개) 팀 세이브(49개)는 리그 1위다. 그만큼 아슬아슬한 승부 끝에 어렵게 따낸 승리가 많았다는 뜻이다.

4일 기준 LG의 올시즌 피타고리안 승률(팀 득실점 마진에 기반한 예상 승률)은 5할1리에 불과하다. 실제 승률(5할4푼7리)보다 훨씬 낮다. 주축 선수들의 거듭된 부상과 부진으로 인해 깎여나간 팀 전력에 비하면, 손주영의 마무리 기용은 오히려 올해 승률을 끌어올린 요인이었다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com