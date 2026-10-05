'당겨치고 밀어치고 얄미워 죽겠네' 참지 못한 디아즈, 박찬호 엉덩이에 날아간 발차기

4일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 6회초 두산 박찬호가 안타를 치고 1루에 나서자 삼성 1루수 디아즈가 엉덩이를 발로 툭 차고 있다. 대구=허상욱 기자

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[대구=스포츠조선 허상욱 기자] 이틀 연속 쉴 새 없이 1루를 밟는 박찬호를 바라보던 디아즈가 결국 참지 못했다. 당겨치고 밀어치고, 1루에 서 있는 디아즈 입장에서는 얄미워 죽을 노릇이었다.

이틀 연속 3안타를 몰아친 두산 베어스 박찬호를 향해 삼성 라이온즈 1루수 디아즈가 '발차기'로 불만을 드러냈다.

두산은 4일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과의 원정경기에서 12대0 완승을 거뒀다. 1번타자 유격수로 선발 출장한 박찬호는 5타수 3안타 1득점으로 공격 선봉에 섰다.

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전날 경기에서 4타수 3안타 1타점 1득점을 기록했던 박찬호는 이날도 타격감을 이어갔다. 이틀간 9타수 6안타, 삼성 내야진으로서는 막을 방법이 없었다.

3안타를 터뜨린 박찬호, 1루에서 디아즈와 또다시 만나고

'얄밉도록 잘하네~' 박찬호 엉덩이를 향한 디아즈의 발차기

장면은 6회초에 나왔다. 2사 후 타석에 들어선 박찬호는 삼성 투수 임기영의 5구째를 받아쳐 중견수 앞으로 빠지는 안타를 만들어냈다. 이날 경기 세 번째 안타였다.

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1루에 도착한 박찬호를 기다린 건 디아즈였다. 디아즈는 다리를 번쩍 들어 박찬호의 엉덩이 쪽으로 가볍게 발차기를 날렸다. '또 너냐'는 듯한 불만 섞인 장난이었다.

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디아즈의 반응에 웃음을 참는 듯한 표정의 박찬호

박찬호는 장갑을 벗으며 머쓱한 미소로 답했고 플레이를 이어갔다.

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하지만 박찬호의 '얄미운' 플레이는 여기서 끝나지 않았다. 이어진 안재석 타석에서 곧바로 2루 도루를 감행해 성공시켰다. 몸을 던진 슬라이딩으로 베이스를 먼저 찍으며 삼성 이재현의 태그를 피했다.

2루 도루를 시도하는 박찬호

공보다 빠른 슬라이딩

태그보다 빨랐던 박찬호의 손

그리고 안재석의 안타가 터지자 박찬호는 3루를 힘차게 돌아 홈까지 파고들며 추가 득점을 올렸다. 안타, 도루, 득점까지 한 이닝에 모두 해낸 박찬호의 질주였다.

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디아즈의 발차기가 괜히 나온 게 아니었다.

2사 2루 찬스, 안재석의 적시타에 3루를 돌아 홈으로