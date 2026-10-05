'굿바이 잠실' LG의 뭉클한 작별, 잊지못할 '레전드'와 함께…이병규-박용택 시구로 힘 더한다

사진제공=LG 트윈스

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[스포츠조선 김영록 기자] LG 트윈스가 잠실구장에 뭉클한 작별을 고한다.

LG는 오는 7일 잠실야구장에서 열리는 마지막 정규시즌 홈경기 두산 베어스와의 맞대결을 앞두고 특별한 시구자를 초청한다.

LG트윈스의 영구결번 레전드 이병규 퓨처스 감독과 박용택 해설위원이다. 이병규 퓨처스 감독과 박용택 해설위원은 경기 전 사인회를 통해서도 팬들과 특별한 추억을 나눌 예정이다.

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이병규 퓨처스 감독은 "LG트윈스의 마지막 잠실야구장 홈경기에서 시구를 하게 되어 기쁘다. 좋은 추억도 많았고, 팬들과 함께 즐거웠던 시간도 많았다. 이제 이곳이 없어진다고 하니 아쉽지만, 앞으로도 LG트윈스의 야구는 멈추지 않으니 많은 응원을 부탁드린다"라고 시구 소감을 밝혔다.

박용택 해설위원은 "이제는 잠실야구장을 추억 속에 묻어야겠지만, 큰 꿈을 키웠고, 그 꿈을 향해 땀 흘렸던 이곳에서 마지막 홈 최종전 시구를 하게 되어 영광이다. 전 언제나 트윈스다. LG트윈스 파이팅!"이라고 전했다.

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한편, LG트윈스는 잠실야구장에서의 마지막 홈경기를 맞아 다양한 이벤트를 준비했다. 경기 시작 전엔 잠실야구장을 함께 사용했던 LG트윈스와 두산베어스 선수들이 모여 마지막 단체사진을 촬영한다. 이어서 그라운드관리, 식당, 청소, 시설관리 등 각자의 자리에서 잠실야구장과 함께해온 관계자들에게 차명석 단장이 직접 감사의 꽃다발을 전달하는 뜻깊은 자리도 마련했다.

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경기 종료 후엔 외야 그라운드 대형 통천 퍼포먼스와 함께, 잠실야구장에서 LG트윈스가 이뤄온 역사적인 순간들과 팬들의 추억을 담은 영상을 전광판에 상영한다. 이후 포스트시즌 출정 메시지와 감사 인사를 전하고, 정규시즌 잠실야구장에서의 마지막을 기념하는 불꽃놀이와 뒤풀이 응원으로 막을 내린다.

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또한 LG트윈스는 7일 경기에 입장하는 모든 관중을 대상으로 기념 자석 토퍼를 배포하고, 잠실야구장 곳곳에 메모리월과 포토존을 마련하는 등 다양한 행사도 진행한다. 메모리월엔 누구나 잠실야구장을 추억하는 메시지를 남길 수 있으며, 메모리월에 적힌 메시지는 선수들이 직접 인상 깊은 메시지 3개를 선정하여 추후 작성자에게 LG 시네빔 큐브를 경품으로 제공할 예정이다. 더불어 중앙매표소 옆 '굿바이 잠실' 팝업 전시와 외야캐치볼장 콜랩삽 팝업스토어에서는 마지막 잠실야구장 기념상품과 LG트윈스의 다양한 캐릭터 콜라보 상품을 만날 수 있다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com