톱타자 홍창기, 4번 문정빈. 승차없는 4위는 괜찮지만... '킬러' 올러 잡는 라인업 공개[잠실 현장]

6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 타격하는 LG 홍창기. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

20일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. LG 문정빈이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.20/

4일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. LG 이재원이 타격을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.04/

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[잠실=스포츠조선 권인하 기자]4위까지 떨어진 LG 트윈스에겐 배수의 진이다.

4일 맞대결에서 뼈아픈 역전패로 3위 자리를 KIA 타이거즈에게 내줬지만 아직은 승차 없는 3,4위. 5일 경기마저 패한다면 거리가 생긴다. 꼭 잡아야 하는 경기다.

LG는 5일 잠실에서 열리는 KIA와의 홈경기에 홍창기(우익수)-박해민(중견수)-오스틴(1루수)-문정빈(지명타자)-문보경(3루수)-오지환(유격수)-이재원(좌익수)-이주헌(포수)-신민재(2루수)로 선발 라인업을 구축했다.

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LG로선 KIA의 선발 아담 올러를 잡아야 승산이 생긴다.

올러는 올시즌 사실상 에이스 역할을 해왔다. 아쉽게도 승운이 없는 편. 올시즌 28경기에 등판해 11승9패 평균자책점 2.92를 기록 중이다. 8월 16일 두산전 승리 이후 7경기에서 승리 없이 1패만을 기록했다.

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LG전에 강하다. 4경기에 등판해 2승1패 평균자책점 1.50을 기록했다. 시즌 첫 등판이었던 3월 31일 잠실 LG전서 6이닝 3안타 무실점으로 승리투수가 됐고, 5월 19일 광주에서도 6이닝 4안타 무실점으로 또 승리를 챙겼다. 5월 30일 잠실경기에선 6이닝 5안타 3실점의 퀄리티스타트를 하고도 타선 지원을 받지 못해 패전투수가 됐지만 6월 17일 광주에서 6이닝 4안타 1실점으로 또 승리투수가 됐다.

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LG 선발은 앤더스 톨허스트다. 28경기서 12승11패 평균자책점 4.34를 기록 중이다. KIA전 성적은 좋지 않다. 4경기에 등판했는데 1승3패에 평균자책점이 7.04다. 톨허스트의 경우 성적이 좋은 팀과 좋지 않은 팀이 확실하게 구분 되는데 KIA는 두산(2패 7.71) 롯데(1승2패, 7.02)와 함께 좋지 않은 팀이다.

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시즌 첫 등판이 올러와 맞대결한 KIA전이었는데 3이닝 9안타 7실점으로 패전투수가 돼 출발이 좋지 못했다. 두번째인 5월 19일 광주도 올러와 맞대결인데 아웃카운트 하나만 잡고 헤드샷 퇴장을 당했다.

5월 31일 잠실에서 6이닝 5안타 1실점의 호투로 승리 투수가 됐지만 6월 18일 광주에선 6이닝 8안타 3실점의 퀄리티스타트를 하고도 패전투수가 됐다.

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KIA와 LG 모두 이전 2경기서 필승조를 많이 소모해 선발이 많은 이닝을 던져줘야 하는 상황. 누가 잘 버티느냐가 중요하다.

잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com