'창단 첫 100만 관중+5년만의 정규시즌 우승' 한방에? 기대감 넘치는 수원, KT 라인업 살펴보니 [수원현장]

3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 기자들 질문에 답하고 있는 KT 이강철 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.03/

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 1회 마운드에 오른 KT 로건. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] 5년만의 정규시즌 1위도, 창단 첫 100만 관중도 'D-Day'다.

KT는 5일 수원 KT위즈파크에서 롯데 자이언츠와 시즌 16차전을 치른다.

두 팀간의 시즌 마지막 맞대결이다. KT가 최근 4연승을 질주하며 상대전적 9승1무5패를 기록했다.

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그 1무가 바로 전날 경기다. 2-1로 앞서던 KT는 8회초 무사 만루 위기를 겪는 등 고전한 끝에 가까스로 무승부를 기록했다.

그래도 정규시즌 1위를 위한 매직넘버는 하나 줄었다. 같은날 삼성 라이온즈가 두산 베어스에 패하면서 매직넘버는 '2'가 됐다. 이날 KT가 승리하고, 삼성이 패하면 정규시즌 1위가 확정된다. 2021년 이후 5년만, 창단 2번째 정규시즌 1위다.

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야구 흥행의 기본은 호성적이다. KT는 전날에 이어 매진이 유력하다. 전날까지 98만 5572명, 2013년 창단 이래 첫 홈 100만 관중을 기록할 예정이다.

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KT는 말 그대로 베스트 라인업으로 경기에 임한다. 최원준(중견) 김현수(1루) 안현민(우익) 샘 힐리어드(좌익) 장성우(지명타자) 김상수(2루) 허경민(3루) 한승택(포수) 장준원(유격)이다. 전날과 동일하다.

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선발투수는 외국인 좌완 로건 앨런이다. 올시즌 KT 합류 후 16경기에 선발등판, 6승5패 평균자책점 3.93을 기록했다.

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. KT 오원석이 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

다만 9월에는 부진했다. 1승3패 평균자책점 5.79에 그쳤다. 이날 현장에서 만난 이강철 KT 감독은 "경기 시작할 때 공은 기가 막힌데, 투구수가 많아질수록 구위가 떨어진다, 아무래도 체력적인 문제가 있는 것 같다"며 고민을 숨기지 않았다.

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로건이 다가오는 가을야구 무대에서도 선발투수로 나서기 위해선 이날 피칭이 중요하다. 이강철 감독은 로건의 불펜 전환에 대해 거듭 고민해왔다. 고영표-대니엘-소형준-배제성이면 충분하다는 판단이지만, 아직까진 조심스럽다. 그는 "여차하면 오원석을 빨리 내려고 한다. 로건과 오원석을 1+1 형태로 활용해보겠다"고 설명했다.

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com