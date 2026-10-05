레이예스 '안타왕' 프로젝트 시작! 5일 전격 전진배치 → 리드오프 출격…'어깨 삐긋' 황성빈 라인업 제외 [수원현장]

4일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 7회 2루타를 날린 롯데 레이예스. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.04/

Advertisement

Advertisement

[수원=스포츠조선 김영록 기자] 롯데 자이언츠가 간판타자 빅터 레이예스의 '안타왕' 만들기 프로젝트에 돌입했다.

롯데는 5일 수원 KT위즈파크에서 KT 위즈와 시즌 16차전을 치른다.

가을야구는 진작에 좌절된 상황. 레이예스는 전날까지 KT 최원준과 안타 197개로 최다안타 부문 공동 1위를 기록했다.

Advertisement

이날 롯데는 레이예스를 전격 리드오프로 기용했다. 같은 1번타자인 최원준 대비 가능하면 많은 타석을 제공하기 위해서다.

롯데는 레이예스(좌익수) 나승엽(1루) 고승민(2루) 한동희(3루) 전민재(유격수) 손성빈(포수) 전준우(지명타자) 조세진(우익수) 윤동희(중견수) 라인업으로 경기에 임한다.

Advertisement

전날과 비교하면 부동의 중견수였던 황성빈, 그리고 함께 육상부를 이루는 장두성이 라인업에서 빠졌다.

Advertisement

수원에서 만난 김태형 롯데 감독은 "황성빈은 어제 넘어진게 통증이 있어서 라인업에서 제외했다"고 답했다.

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 롯데 레이예스가 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

Advertisement

이어 "레이예스가 (최다안타 1위)할 수 있으면 하는게 좋지 않겠나. 앞으로도 1번에 계속 써도 나쁘지 않을 것 같다. 워낙 잘 치는 타자니까"라며 신뢰를 표했다. 마침 KT 선발이 좌완투수 로건 앨런인 점도 황성빈 대신 레이예스를 1번에 기용한 이유다.

이날 롯데는 투수 김진욱 김강현 김기준, 내야수 박찬형을 1군에 등록하고, 투수 이진하 윤성빈, 내야수 이호준을 말소했다.

Advertisement

김태형 감독은 "윤성빈은 1군 와서 한 경기도 안 던졌는데, 썩 좋지 못하다. 2군에서 잘 준비하는게 나을 것 같다. 이진하가 중간에서 역할을 많이 해줬는데, 지금은 투구 밸런스가 무너진 상황이라 내려보냈다"면서 "이호준은 이제 내려가야할 것 같고, 박찬형도 다시 한번 올릴 때가 됐다"고 설명했다.

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com