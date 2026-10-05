김하성 빼고 이겼다! 오타니도 아무것도 못했다 → 애틀란타 3-2 다저스 꺾고 시리즈 원점! [NLDS2]

epa13281897 Dodgers designated hitter Shohei Ohtani watches from the dugout in the first inning in Game 2 of the National League Division Series against the Atlanta Braves at UNIQLO Field at Dodger Stadium in Los Angeles, California, USA, 04 October 2026. EPA/CHRIS TORRES

Atlanta Braves manager Walt Weiss (22) gets the ball from pitcher Dylan Lee as Lee exits during the fifth inning of Game 2 of a National League Division Series baseball game against the Los Angeles Dodgers Sunday, Oct. 4, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Mark J. Terrill)

Atlanta Braves' Michael Harris II celebrates after hitting a triple during the fifth inning of Game 2 of a National League Division Series baseball game against the Los Angeles Dodgers Sunday, Oct. 4, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Mark J. Terrill)

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[스포츠조선 한동훈 기자] 애틀란타 브레이브스가 시리즈를 원점으로 돌렸다.

애틀란타는 5일(한국시각) LA 다저스타디움에서 열린 2026 메이저리그 포스트시즌 다저스와 내셔널리그 디비전시리즈 2차전서 3대2로 승리했다. 애틀란타는 1차전을 내줬지만 2차전 승리하며 1승 1패를 거두고 홈으로 향한다.

애틀란타 김하성은 1차전 선발 출전했으나 2차전은 결장했다.

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다저스 간판스타 오타니 쇼헤이는 4타수 1안타 2삼진을 기록, 경기에 별다른 영향력을 미치지 못했다.

6회말 등판한 애틀란타의 다섯 번째 투수 디디에어 푸엔테스가 영웅이었다. 푸엔테스가 9회까지 4이닝을 1실점으로 책임졌다.

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1회초 애틀란타가 선취점을 뽑았다. 1사 후 로날드 아쿠냐 주니어가 우전 안타를 쳤다. 맷 올슨이 볼넷을 골랐다. 아지 알비스도 볼넷으로 걸어 나갔다. 1사 만루서 마이클 해리스가 내야 뜬공에 그쳤다. 2사 만루서 마우리시오 두반이 2-유간 깊숙한 내야 안타를 때려 아쿠냐 주니어가 득점했다. 2사 만루가 계속됐지만 션 머피가 삼진을 당했다.

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다저스가 4회말 균형을 맞추자 애틀란타가 5회초 곧바로 도망갔다.

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다저스는 프레디 프리먼의 솔로 홈런으로 동점을 만들었다. 애틀란타는 해리스의 3루타와 다저스의 폭투를 엮어 손쉽게 1점을 뽑았다.

다저스는 1-2로 뒤진 5회말 무사 1, 2루 기회를 날렸다. 무키 베츠의 볼넷과 오타니 쇼헤이의 안타로 주자를 모았다.

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애틀란타는 네 번째 투수 로버트 수아레즈를 구원 투입했다. 수아레즈는 윌 스미스를 우익수 뜬공, 프리먼을 좌익수 뜬공, 테오스카 에르난데스를 삼진 처리했다.

결국 애틀란타가 먼저 도망갔다.

7회초 1사 후 올슨이 좌전 안타로 포문을 열었다. 알비스가 삼지을 당했다. 2사 1루서 해리스가 우중간을 꿰뚫었다. 원바운드로 담장을 때렸다. 1루 주자 올슨이 득점하기에 충분했다.

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다저스는 사사키 로키를 구원 투입해 추격을 노렸다. 사사키가 8회와 9회 2이닝을 무실점으로 막았다. 애틀란타가 더 도망가지 못하게 잡아뒀다.

하지만 방망이가 힘을 내지 못했다. 8회말 스미스와 드레이크 볼드윈, 에르난데스가 삼자범퇴 침묵했다.

다저스는 9회말 2아웃 맥스 먼시의 솔로 홈런으로 1점을 만회했다. 승부를 뒤집기에는 역부족이었다.

애틀란타는 아웃카운트 1개를 남기고 마무리 라이셀 이글레시아스를 올렸다. 이글레시아스가 호수에 데 폴라를 3루 뜬공으로 아웃시켰다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com