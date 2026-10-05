김도영 3번 복귀, 박재현-김선빈 테이블세터. KIA에 약한 톨허스트 무너뜨릴까[잠실 현장]

4일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 승리한 KIA 전상현, 김도영이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.04/

3일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 9회초 1사 1,3루 KIA 김선빈이 기습 번트를 대고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.03/

23일 잠실구장에서 열린 두산과 KIA의 경기. KIA 올러가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.23/

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[잠실=스포츠조선 권인하 기자]KIA 타이거즈에겐 절호의 찬스다. LG 트윈스에 강한 아담 올러가 선발 투수로 나설 때 한발이라도 앞서야 한다.

극적인 9회 역전승을 거두고 3위 자리에 오른 KIA는 이제 준플레이오프 직행이 보인다. 하지만 아직은 승차없는 3,4위이기에 승차를 벌려야 한다. 5일 경기를 지면 다시 1게임차 4위가 되는 상황.

KIA는 5일 잠실에서 열리는 LG와의 원정 맞대결에 박재현(좌익수)-김선빈(지명타자)-김도영(3루수)-카스트로(1루수)-나성범(우익수)-김규성(2루수)-김호령(중견수)-김태군(포수)-박민(유격수)으로 선발 라인업을 구성했다.

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2번이었던 김도영이 다시 3번으로 왔고, 김선빈을 2번에 올렸다. 김선빈이 지명타자로 나가면서 2루수엔 김규성을 투입.

이틀 연속 역전승으로 2게임차를 없애며 3위까지 오른 KIA이기에 이 기세를 이어가야 하고 올해 사실상 에이스 역할을 해줬던 올러의 등판이라 기대감이 높다.

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올러는 올시즌 28경기에 등판해 11승9패 평균자책점 2.92를 기록 중이다. 평균자책점 2위, 탈삼진(171개) 4위에 올라있다. 승운이 없는게 아쉽기만 하다. 8월 16일 두산전 승리 이후 7경기에서 승리 없이 1패만을 기록했다.

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LG전에 강한 투수다. 4경기에 등판해 2승1패 평균자책점 1.50을 기록했다. 시즌 첫 등판이었던 3월 31일 잠실 LG전서 6이닝 3안타 무실점으로 승리투수가 됐고, 5월 19일 광주에서도 6이닝 4안타 무실점으로 또 승리를 챙겼다. 5월 30일 잠실경기에선 6이닝 5안타 3실점의 퀄리티스타트를 하고도 타선 지원을 받지 못해 패전투수가 됐지만 6월 17일 광주에서 6이닝 4안타 1실점으로 또 승리투수가 됐다.

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상대 선발이 반대로 KIA에 약하다. LG 선발은 앤더스 톨허스트인데 28경기서 12승11패 평균자책점 4.34를 기록해 승리는 올러보다 더 많지만 평균자책점은 좋지 않다. KIA전 성적이 굉장히 좋지 않다. 4경기에 등판했는데 1승3패에 평균자책점이 7.04다.

시즌 첫 등판이 올러와 맞대결한 KIA전이었는데 3이닝 9안타 7실점으로 패전투수가 돼 출발이 좋지 못했다. 두번째인 5월 19일 광주도 올러와 맞대결인데 아웃카운트 하나만 잡고 헤드샷 퇴장을 당했다.

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5월 31일 잠실에서 6이닝 5안타 1실점의 호투로 승리 투수가 됐지만 6월 18일 광주에선 6이닝 8안타 3실점의 퀄리티스타트를 하고도 패전투수가 됐다.

KIA는 마무리로 나섰던 전상현이 이틀 연속 던져 이날 등판이 어렵다. 올러가 많은 이닝을 소화하고 타선이 터져 여유있는 경기를 하는게 승리로 가는 지름길이다.

잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com