"투수가 제일 놀랐지" 팀 구한 9회 슈퍼캐치, 사령탑 가슴도 '철렁'했다…불펜 향한 신뢰↑ [수원포커스]

23일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 NC의 경기. 4회말 1타점 적시타 날린 KT 장준원. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.23/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] "유격수가 그 정도는 잡아줘야지, 나 좋아하는게 너무 티났나?"

어느덧 정규시즌 1위 확정이 눈앞이다. 산전수전 다 겪은 천하의 이강철 KT 위즈 감독도 떨리는 속내를 감추지 못했다.

5일 수원에서 만난 이강철 감독은 전날 9회초 장준원의 슈퍼캐치 이야기가 나오자 "투수(박영현)가 제일 놀랐을 것"이라며 웃었다.

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KT는 전날 롯데 자이언츠와 2대2 무승부를 기록했다. 같은날 삼성 라이온즈가 두산 베어스에 패하며 매직넘버가 '2'까지 줄어들었다.

무승부까지 가는 과정도 험난했다. 1,2회 1점씩 따내며 2-0으로 앞섰지만, 롯데 조세진에게 추격의 솔로포를 허용한데 이어 8회초에는 오원석이 갑자기 흔들리며 무사 만루 위기까지 겪었다. 다행히 교체 투입된 손동현이 3연속 내야땅볼을 유도해냈고, 그 과정에서 홈경합도 한차례 잡아내며 1점으로 잘 막았다.

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9회초 박영현이 등판했고, 2사 2루에서 전준우의 벼락같은 라인드라이브 타구를 유격수 장준원이 다이빙캐치로 건져올렸다. 이강철 감독은 짐짓 "유격수가 그 정도는 잡아줘야지"라며 무게를 잡았지만, 전날 방송 카메라에는 기뻐하는 사령탑의 모습이 고스란히 담겼다.

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20일 수원 KT위즈파크에서 열린 두산 베어스와 KT 위즈의 경기. 3회말 1사 1루 장준원이 연타석 홈런을 치고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.20/

그는 "(장준원에겐)모른척 할 거다. 티내지 않으려고 한다"면서 "포수가 바깥으로 빠져앉았길래 별 생각 없이 보고 있었는데, 공이 갑자기 몸쪽으로 가더라. 가장 놀란게 투수(박영현)다. 난 (박)영현이가 그렇게 놀라는 거 처음 봤다"며 웃었다.

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손동현의 활약도 눈부셨다. 이강철 감독은 "포크볼 한번 믿고 써봐? 싶었는데 와 그걸 버텨내더라. 어젠 진짜 KT의 숨은 영웅이라고 본다"며 웃었다.

이제 코칭스태프나 선수들이나 삼성 경기 결과를 신경쓸 수밖에 없다. 그는 "어제 삼성 결과를 알고 경기를 하니 참 마음이 편하더라"며 한숨을 쉬었다.

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"이젠 우리가 자력으로 우승해야한다. 매직넘버 9, 8 하고 있었는데 생각보다 2까지 금방 왔다. 로건이 잘 던져주길 바란다."

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com