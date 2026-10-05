"완봉을 해주면..." 전상현-조상우 없는 KIA 불펜. 이범호의 승리 방정식은[잠실 코멘트]

23일 잠실구장에서 열린 두산과 KIA의 경기. KIA 올러가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.23/

4일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 이범호 감독이 경기를 준비하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.04/

15일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KIA의 경기. KIA 정해영이 역투하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.15/

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[잠실=스포츠조선 권인하 기자]"올러가 완봉을 해주면…."

이틀간 치열한 혈투를 펼치며 멋진 역전승을 거두고 3위 자리까지 올랐다. 2경기를 이기느라 마무리 전상현과 셋업맨 조상우가 연투를 했다.

KIA 타이거즈가 LG 트윈스와 펼치는 3연전 마지막날인 5일 불펜 운영은 이 2명 없이 해야 한다. KIA 이범호 감독은 올러의 호투를 기대했다.

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전상현은 3일 2이닝 동안 35개의 공을 뿌리며 팀 승리를 이끌었고, 4일엔 6-5로 앞선 9회말 나와 18개의 공으로 삼자범퇴, 무실점 세이브를 기록했다. 이틀 연투를 해 5일엔 휴식.

조상우도 3일엔 11개의 공을 던졌지만 4일 1⅔이닝에 33개의 공을 뿌렸다. 역시 휴식 멤버다.

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이 감독은 5일엔 필승조 2명 없이 승리까지 불펜진을 써야 한다.

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이 감독은 경기전 "올러가 완봉승을 하는게 가장 좋다"라는 농담조로 말했다. 올러는 올시즌 LG전에 4경기에 등판해 3승1패 평균자책점 1.50으로 매우 좋은 피칭을 했었다.

23일 잠실구장에서 열린 두산과 KIA의 경기. KIA 김규성이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.23/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 투구하는 KIA 김범수. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

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9회까지는 아니더라도 6,7회까지 던져주길 바랐다. 이 감독은 "올러가 6회까지 던져준다고 보면 3이닝을 우리 불펜이 막아야 한다"면서 "가능한 불펜을 최대한 다 쓸 생각이다. (정)해영이가 던지고, (최)지민이나 (김)범수는 왼손 타자가 나오면 1명이라도 짧게 짧게 던지게 할 생각이다. 좋으면 계속 가고 안좋으면 다음 투수에게 넘기면서 어떻게든 막도록 하겠다"라고 말했다.

이날 KIA의 라인업에서 눈에 띈 것은 6번 김규성이었다. 이범호 감독은 "규성이가 톨허스트에 굉장히 강했다. 올해 5타수 4안타였다"면서 "(김)선빈이가 오늘은 지명타자로 나가야 해서 2루수로 톨허스트에 좋은 규성이를 쓰기로 했고, 잘치니까 조금이라도 많이 치게 하기 위해 6번으로 당겼다. (나)성범이 뒤라서 찬스가 왔을 때 작전하기도 좋을 것 같다"라고 밝혔다.

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잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com