"박준순, 내일 롯데전까지 쉽니다" 왜? [대구 현장]

4일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 3회초 무사 1루 두산 양의지가 2점홈런을 치고 박준순의 환영을 받고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.04/

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[대구=스포츠조선 김용 기자] "내일까지 못 뛴다."

두산 베어스가 박준순 없이 2경기를 치르게 됐다.

두산은 5일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성 라이온즈전에 박준순을 선발 라인업에서 제외했다.

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박준순은 하루 전 삼성과의 경기에서 3회말 수비를 앞두고 교체됐다. 3회초 내야안타를 칠 때 전력 질주를 했는데, 그 때 오른쪽 허벅지에 불편감을 느꼈기 때문.

4일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 3회초 무사 3루 박준순이 내야안타를 치고 1루 세이프되고 있다. 삼성 1루수는 디아즈. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.04/

박준순은 올시즌 초 무서운 기세로 치고 나가다, 오른쪽 앞 허벅지를 다쳐 2달 가까이 결장했었다. 그 때 그 부위에 약간의 이상을 느꼈기에 무리할 이유가 없다. 중요한 가을야구를 앞두고 있기 때문.

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경기 전 만난 두산 김원형 감독은 "본인 말로는 증상이 심하지는 않다고 한다. 하지만 다쳤던 부위이기에 검진이 필요하다. 내일(6일 롯데 자이언츠전)까지는 경기에 내보내지 않고, 체크를 할 것"이라고 말했다.

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박준순을 대신해 강승호가 선발 2루수로 출전한다. 두산은 박찬호-안재석-김민석-양의지-세베리노-강승호-양석환-정수빈-김대한 순으로 타순을 작성했다.

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대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com