12-0 삼진 세리머니 뭔 일이냐...삼성 선수들, 좋게 봐주세요, 너무 간절했답니다 [대구 현장]

4일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 9회말 두산 김한중이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.04/

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[대구=스포츠조선 김용 기자] "저한테는 너무 소중한 기회니까요."

두산 베어스와 삼성 라이온즈의 경기가 열린 4일 대구 삼성라이온즈파크. 두산은 12-0으로 크게 앞선 채 9회말을 맞이했다. 점수차에 여유가 있으니 필승조를 쓸 이유가 없었고, 김원형 감독은 김한중이라는 투수를 마운드에 올렸다.

지난해 육성선수로 입단한 무명의 투수. 지난 시즌 2경기, 그리고 올시즌 4경기 출전이 전부였다.

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그런데 완전 기대 이상. 역동적인 폼으로 150km가 넘는 강속구를 뿌렸다. 그런데 리액션도 예상 못할 거였다. 두 번째 타자 이해승을 삼진을 잡아내더니, 주먹을 불끈 쥐고 세리머니를 한 것.

보통 야구 선수들이 세리머니를 하는 건 승부가 팽팽하거나 극적인 장면에서 중요한 타구를 치거나, 삼진을 잡을 때 한다. 12-0 스코어에서는 하지 않는다. 일종의 불문율. 상대를 자극할 수 있기 때문이다. 실제 2년 전 한화 이글스 박상원이 KT 위즈전에서 12-2 큰 점수 차이에서 삼진을 잡고 포효하자, KT 고참 선수들이 발끈하며 난리가 났었다.

6일 인천 문학구장에서 열린 두산 베어스와 SSG 랜더스의 경기. 두산 김한중이 투구하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.6/

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5일 삼성전을 앞두고 김한중을 만났다. 김한중은 "절대 의도한 건 아니었다"며 쑥스럽게 얘기를 이어갔다. 그는 "경기에 너무 몰입했다. 생각한 코스대로 공이 들어가 삼지을 잡으니, 나도 모르게 액션이 나왔다. 경기 후 생각해보니, 그런 부분은 조심해야 하지 않나 생각이 들었다. 동료 형들, 주변에서도 왜 했냐고 놀리시더라. 정말 솔직히 내가 뭘 했는지 기억도 나지 않아 영상을 찾아봤다. 그렇게 크게 하지는 않더라"고 말하며 웃었다.

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그만큼 김한중에게는 점수차, 이런 거 상관 없이 1군 경기에 나가는 자체가 소중한 것이다. 그 마음을 알았기에 삼성 선수들도 크게 불편함을 느끼지 않았을 수 있다. 실제 김한중은 매우 성실하고, 팀에 밝은 에너지를 발산하는 선수라고. 김원형 감독은 "정말 착하다. 또 운동을 너무 열심히 한다"고 칭찬했다.

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김한중은 "마운드에 올라가는 자체가 너무 소중하다. 그 기회로 성장하고 있다고 느낀다. 너무나 감사한 마음으로 경기에 임한다"고 밝혔다. 김한중은 이어 "나는 육성 선수 출신이다. 같은 신분으로 팀 필승조까지 올라간 (최)지강이형을 본받고 싶다. 나도 열심히 해서 출신과 관계 없이 두산의 필승조가 되고 싶다. 마무리라는 큰 꿈도 꿔볼 수 있겠지만, 일단은 내가 지금 할 수 있는 플레이에 집중하는 게 중요하다고 생각한다"고 의젓하게 말했다.

대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com