창단 첫 100만 관중 자축? 'AG金' 김진욱 폭풍난타…KT, 1회에만 7득점 '빅이닝' [수원현장]

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. 1회말 2사 1, 3루 장준원이 3점홈런을 친 후 환영받고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. 1회말 2사 1, 3루 장준원에게 3점홈런을 허용한 김진욱이 고개 숙이고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] '플레이볼'을 외친 주심의 여운이 채 가시기도 전에, KT 위즈의 화력이 불을 뿜었다.

KT는 5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠전에서 1회말부터 롯데 선발 김진욱을 난타하며 무려 7득점을 올렸다. 기선 제압이라기보단 벌써 승부를 낸 것 같은 느낌이다.

KT 선발 로건은 1회초 롯데 나승엽에게 안타를 허용했지만, 한동희 고승민을 잇따라 삼진으로 돌려세우며 큰 위기 없이 가볍게 첫 이닝을 끝냈다.

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그리고 KT의 끝나지 않는 이닝이 시작됐다.

롯데 레이예스와 최다안타 1위를 다투는 KT 최원준의 3루선상 2루타가 시작점이었다. 김현수의 안타가 더해지며 무사 1,3루.

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안현민이 삼진으로 물러났지만, 4번타자 샘 힐리어드가 우측 담장 상단을 맞추는 큼지막한 2루타로 선취점을 만들어냈다. 넘어갔다면 KIA 타이거즈 김도영을 제치고 홈런 1위로 올라서는 순간이었겠지만, 이것만으로도 타점 1위 질주는 계속된다.

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5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. KT 선발투수 로건이 2회초 롯데 타선을 삼자범퇴로 처리한 후 포효하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

장성우의 볼넷으로 1사 만루. 여기서 김상수가 좌측 2타점 2루타를 치며 분위기를 달궜다. 허경민이 3루 땅볼로 물러났지만, 8번타자 한승택의 빗맞은 땅볼이 운 좋게 내야안타로 이어지며 1점을 추가해 4-0.

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그리고 이어진 2사 1,3루에서 장준원이 왼쪽 담장을 살짝 넘어가는 3점홈런을 터뜨렸다. 비거리 107.2m, 볼카운트 3B1S에서 5구째 몸쪽 높은 코스의 146㎞ 직구를 친 게 바람을 타는가 싶더니 얼떨결에 3점 홈런으로 이어졌다.

타자 1순한 KT의 공격은 최원준의 중견수 뜬공으로 끝났다. 이미 점수는 무려 7-0으로 벌어진 뒤였다.

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5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. 1회말 2사 1, 3루 장준원이 3점홈런을 치고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

김진욱은 아이치-나고야 아시안게임이 끝난 뒤 충분한 휴식을 취한 복귀전이다. 경기전 김태형 롯데 감독은 "아시안게임에서 금메달 따왔으니까, 오늘은 편안하게 던지길 기대한다. 최준용도 그렇고 잘 던지면 좋겠다"고 했지만, 이 같은 기대는 1회만에 박살났다.

반면 KT 로건은 2회에도 전민재 전준우를 삼진으로 돌려세우며 2이닝 무실점 4K를 기록했다.

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com