또한번 마법의 가을이 온다! 5년만의 정규시즌 우승 확정…영리한 투자 → '강철' 리더십 조화 이룬 KT의 1위 [수원현장]

3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 기자들 질문에 답하고 있는 KT 이강철 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.03/

3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. KT가 롯데에 승리했다. 완봉승을 거둔 고영표가 주먹을 쥐어보이고 있다. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.03/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] KT 위즈가 2021년 이후 5년만의 정규시즌 1위를 품에 안았다. 다가오는 한국시리즈에서도 단연 우승후보 1순위다.

KT는 5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와의 시즌 16차전에서 9대0 완승을 거두며 6연승을 달렸다.

전날까지 매직넘버 '2'를 남겼던 KT는 이날 롯데전 승리와 동시에 같은날 2위 삼성 라이온즈가 두산 베어스에 5대7로 패함에 따라 매직넘버를 한꺼번에 지우며 86승5무49패로 일찌감치 2026년 KBO리그 정규시즌 1위를 확정지었다.

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이제 마법의 군단은 2013년 창단 이래 2번째 우승을 정조준 한다. 2019년 이강철 감독 부임 이래 8년차, 2021년 우승-2023년 준우승에 이은 3번째 한국시리즈 도전이다.

시즌전 KT는 자타공인 5강 후보였지만, 우승 예상과는 거리가 있었다. 지난해 가을야구에 실패했고, 베테랑들의 적지 않은 나이와 강타자 강백호(한화 이글스)의 이적으로 인한 타선 약화 우려가 컸다.

3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 3회말 1타점 적시 2루타를 날린 KT 김현수. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.03/

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. 1회말 선두타자 2루타로 출루한 최원준이 1사 1, 3루 힐리어드의 안타 때 득점한 후 환영받고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

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KT는 시장의 예상을 깨고 김현수(3년 50억) 최원준(4년 48억원) 한승택(4년 10억원)을 한꺼번에 영입하며 팀 분위기를 일신했다. 지난해 팀 타율 9위(2할5푼3리)에서 올해 1위(2할8푼3리)로 대반전을 이뤄냈다.

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특히 최원준과 김현수가 테이블세터 타율 1위로 득점 물꼬를 트고, '4번타자' 샘 힐리어드가 40홈런-120타점을 넘어 홈런-타점왕을 노리는 MVP급 화력을 쏟아내자 타선 전체의 무게감이 확 달라졌다. 시즌 초 고전하던 힐리어드가 제 기량을 발휘할 때까지 기다려준 사령탑의 인내심도 빛났다.

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지난해 단 17개 뿐이었던 도루저지가 21개(한승택 18개), 도루 저지율이 크게 오르면서 투수들의 부담감도 줄었다.

KT의 영리한 투자는 1~2년의 일이 아니다. 앞서 FA와 트레이드로 영입한 김상수 오윤석 장준원 이정훈 등이 알토란 같은 활약을 펼쳤고, 군복무를 마친 류현인 김정운과 핵심 유망주 유준규가 전력에 가세하면서 선수단 뎁스도 한층 두터워졌다.

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그 결과 2년 전 경기당 평균 13.03명에 불과했던 경기당 출전 야수가 14.12명까지 늘어났다. 덕분에 대타 타율 1위, 역전승 1위, 높은 득점권 타율이 말해주는 이강철 감독의 보다 과감한 승부수, 적극적인 경기 운영이 빛을 발했다.

3~4월 19승9패로 기분 좋게 출발했다. 5~6월 다소 고전하며 한때 3위까지 내려앉았지만, 이는 재도약을 위한 숨고르기에 불과했다.

7월부터 다시 거침없는 상승곡선을 그렸다. 특히 올스타 휴식기 전후 LG 트윈스전 4연승 포함, 폭염 취소 전까지 15승1무1패의 폭풍 질주는 KT를 확고한 우승후보 1순위로 자리매김 하도록 했다. 1년 내내 한번도 3위 아래로 내려앉지 않았다.

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5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. KT 선발투수 로건이 2회초 롯데 타선을 삼자범퇴로 처리한 후 포효하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

12일 수원 KT위즈파크에서 열린 KIA와 KT의 경기. 6회초 삼자범퇴로 투구를 마친 대니엘이 환호하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.12/

기존 외국인 투수들의 활약상도 나쁘지 않았지만, 과감한 교체 결정이야말로 1위의 원동력이었다. 앨런 로건과 데이비스 대니엘의 가세는 후반기 73%가 넘는 승률(40승4무14패)로 이어졌다.

견고한 마운드 또한 흔들림이 없었다. 두 외국인 투수에 고영표-소형준-오원석-배제성으로 이어지는 막강 선발진은 팀 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책 이하, 66회) 퀄리티스타트 플러스(선발 7이닝 이상 3자책 이하, 19회) 모두 리그 1위다.

여기에 아시아쿼터 스기모토를 중심으로 손동현 전용주 한승혁까지, 두자릿수 홀드만 4명에 달하는 뒷문도 철벽이었다. '국가대표 마무리' 박영현은 불펜의 화룡점정이다.

이제 KT는 '강철 마법사'의 손끝을 따라 또 한번 '가을매직'을 꿈꾼다.

이강철 KT 감독.김영록 기자

수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com