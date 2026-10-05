'LG전 24이닝 4실점→1회에만 4실점' 올러 6이닝 버텼지만... 가장 중요한 날 무너졌다[잠실 현장]

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 1회말 연속 안타를 허용하며 4실점을 내준 KIA 선발 올러. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 선발 투구하고 있는 KIA 올러. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

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[잠실=스포츠조선 권인하 기자]올해 4번의 등판에 4점만 내줬는데 가장 중요한 경기에서 1회에 4점을 줬다.

하지만 이후 무실점으로 감독이 원했던 6회까지 버텨냈다.

KIA 타이거즈 외국인 투수 아담 올러는 5일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와의 원정경기서 선발등판해 6이닝 동안 5안타 4볼넷 4탈삼진 4실점을 기록했다. 퀄리티스타트를 기록하지는 못했지만 1회 4실점 후 6회까지 무실점으로 막으며 에이스의 자존심을 지켰다.

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올해 LG전에 4경기에 등판해 3승1패 평균자책점 1.50으로 매우 좋았던 올러였다. 24이닝을 던지며 단 4실점 뿐. 피안타율이 1할8푼8리로 LG 타선을 꽁꽁 묶었다.

3,4일 이틀 동안 마무리 전상현과 셋업맨 조상우를 써서 불펜이 헐거운 상황에서 KIA 이범호 감독은 그래서 올러가 길게 던져주길 기대했었다. 이 감독은 경기전 "올러가 완봉을 하면 좋겠다"고 농담조로 말하며 "6회까지만 잘 던져주면 남은 3이닝은 불펜을 최대한 써서 막겠다"라고 했었다.

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 1회말 연속 안타를 허용하며 4실점을 내준 KIA 선발 올러. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 선발 투구하고 있는 KIA 올러. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

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그러나 이 감독의 바람은 1회부터 깨졌다. 올러는 4안타와 볼넷 2개를 허용하며 4점이나 준 것. 1사 1,2루서 4번 문정빈과 5번 문보경에게 연속 안타를 맞아 2점을 내줬고, 2사 만루에선 이주헌에게 2타점 우전 적시타를 허용했다. 1회에만 투구수가 32개나 됐고 2회까지 49개였다.

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하지만 이후 안정감을 되찾은 올러는 3,4,5회를 1안타 1볼넷 무실점으로 막았다. 5회까지 투구수는 89개.

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3-4, 1점차로 뒤진 6회말에도 오른 올러는 문보경을 좌익수 플라이, 구본혁을 3루수 파울 플라이, 이재원을 삼진으로 잡고 자신의 임무를 마무리.

7회초 공격에서 KIA가 동점을 만들지 못해 3-4, 1점차로 뒤진 상황에서 7회말 이태양으로 바뀌며 올러는 패전 위기에 몰렸다.

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잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com