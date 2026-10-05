'KT야, 고맙지?' 두산, 실낱 우승 희망 삼성의 숨통을 끊었다 [대구 현장]

5일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 3회초 두산 안재석이 우월 솔로홈런을 치고 양의지의 환영을 받고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.05/

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[대구=스포츠조선 김용 기자] 두산 베어스가 갈 길 바쁜 삼성 라이온즈를 이틀 연속 울렸다.

두산은 5일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과의 경기에서 7대5로 승리, 2연승을 달렸다. 전날 삼성 선발 페덱이 경기 직전 갑작스럽게 등판하지 못하는 행운으로 12대0 대승을 거둔 두산은 이날도 두산을 상대로 승리하며 4위 경쟁이 아직 끝나지 않았음을 알렸다.

삼성은 치명적인 2연패였다. 선두 KT의 매직넘버를 2개나 지워준 꼴이 됐기 때문이다. 이날 KT가 롯데 자이언츠에 9대0 완승을 거두며 2개 남아있던 매직넘버가 한 꺼번에 지워졌다. KT의 정규시즌 우승 확정.

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5일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 4회초 2사 1,2루 후라도가 김대한 타석때 폭투를 범해 실점한 뒤 아쉬워하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.05/

삼성은 후라도의 선발 경기라 기대가 컸지만, 1회부터 기대는 빗나갔다. 시작하자마자 박찬호가 2루타를 날렸고, 김민석의 내야 땅볼 때 박찬호의 엄청난 주루 플레이로 선취점을 내줬다. 어기에 세베리노에게 1타점 추가 적시타까지 맞았다.

두산은 선발 잭 로그의 호투 속에 기세를 올렸다. 3회 안재석이 솔로 홈런을 쳤고, 4회에는 상대 폭투 덕에 손쉽게 추가점을 만들었다. 5회에는 다시 한 번 박찬호-김민석 콤비가 내야 땅볼로 점수를 만들어냈다.

5일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 두산 선발투수 잭로그가 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.05/

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삼성도 그냥 물러날 수 없었다. 5회 전병우가 무결점 피칭을 하던 잭 로그를 상대로 추격의 솔로포를 때려냈다.

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그러자 두산이 다시 달아났다. 7회초 김대한이 상대 실책 덕에 2루까지 출루했고, 박찬호의 1타점 안타가 터진 것. 박찬호는 대구에 와 3경기 연속 3안타를 치는 무시무시한 타격감을 선보였다.

5일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 8회초 1사 1루 강승호가 1타점 2루타를 치고 기쁨을 나누고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.05/

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하지만 7회말 경기가 대요동을 쳤다. 잭 로그가 급격하게 흔들렸고, 그렇게 만들어진 만루 상황서 김성윤이 만루 홈런을 친 것. 밀어친 타구가 좌중간 펜스를 넘어갔다.

1점차 경기. 하지만 두산의 집중력이 더 강했다. 8회 강승호가 승부에 쐐기를 박는 1타점 2루타를 쳐냈다. 두산은 타카다-김택연-이영하 필승조를 투입해 승리를 지켜냈다.

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잭 로그는 5실점 했지만, 타선 지원 덕에 8승(7패)째를 따냈다. 이영하는 시즌 25번째 세이브를 기록했다.

대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com