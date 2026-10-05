'역시 김도영' 9회 2사후 역전 스리런포 작렬. KIA, LG 3연전 스윕. 3위 지켰다. '고우석 너마저...' LG 허무한 8연패[잠실 리뷰]

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 9회초 KIA 김도영이 LG 고우석을 상대로 역전 3점 홈런을 날렸다. 환호하고 있는 김도영. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 5회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 LG 선발 톨허스트. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 선발 투구하고 있는 KIA 올러. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

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[잠실=스포츠조선 권인하 기자]3,4위 맞대결의 마지막날.

KIA 타이거즈가 또한번의 역전극으로 3위 자리를 지켜냈다.

KIA는 5일 잠실에서 열린 LG 트윈스와의 원정경기서 9회초 김도영의 역전 스리런포로 6대4의 역전승을 거뒀다.

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LG와의 맞대결 3연전을 스윕한 KIA는 75승2무61패를 기록, 8연패에 빠지며 85승1무63패가 된 LG를 1게임차로 따돌리고 3위를 지켜냈다.

LG는 또 역전패를 당하며 8연패가 됐다. 이날 삼성에 승리한 5위 두산과 2.5게임차로 쫓기면서 4위 자리마저 위태로운 상황에 놓였다.

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3,4위지만 승차가 없는 상황. KIA는 이겨야 3위를 지키고, LG도 이겨야 3다시 3위를 뺏을 수 있는 경기여서 매우 중요했다.

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LG는 홍창기(우익수)-박해민(중견수)-오스틴(1루수)-문정빈(지명타자)-문보경(3루수)-오지환(유격수)-이재원(좌익수)-이주헌(포수)-신민재(2루수)로, KIA는 박재현(좌익수)-김선빈(지명타자)-김도영(3루수)-카스트로(1루수)-나성범(우익수)-김규성(2루수)-김호령(중견수)-김태군(포수)-박민(유격수)으로 선발 라인업을 구성했다.

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LG 앤더스 톨허스트(12승11패)와 KIA 아담 올러(11승9패)의 외국인 선발 맞대결. 그러나 톨허스트는 KIA전 4경기 등판해 1승3패 평균자책점 7.04로 좋지 않았고, 올러는 4경기서 3승1패 평균자책점 1.50으로 강했다.

KIA가 2경기 연속 역전승을 거둔데다 LG에 강한 올러가 등판해 좀 더 유리해 보였던 것은 사실.

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하지만 뚜겅을 열자 결과가 달랐다.

LG가 1회말 빅이닝을 만들었다. 1사후 박해민의 2루타와 오스틴의 볼넷으로 만든 1,2루 찬스에서 문정빈의 좌중간 안타로 선취점을 뽑았고, 곧이은 문보경의 우전안타로 2-0을 만들었다. 이재원의 볼넷으로 2사 만루에서 이주헌의 2타점 우전 안타까지 터지며 4-0. 이어진 2사 2,3루에서 신민재가 유격수앞 땅볼에 그치며 추가 득점은 멈췄다.

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 1회말 1타점 적시타를 날린 LG 문정빈. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 1회말 2사 만루. 2타점 적시타를 날린 LG 이주헌. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 4회 2타점 적시타를 날린 KIA 김호령. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

1회 흔들린 올러가 2회부터 무실점으로 안정을 찾으면서 KIA가 따라가기 시작했다. 3회까지 톨허스트를 상대로 1안타만 쳤던 KIA는 4회초 1사후 나성범의 우전안타와 김규성의 좌중간 2루타, 김호령의 우전안타가 연달아 터지며 단숨에 2점을 더했다.

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6회초엔 2사후 김규성이 볼넷 후 2루 도루에 성공했고, 김호령이 친 타구를 3루수 문보경이 잡았으나 1루로 던진게 원바운드 후 1루수 오스틴의 미트를 맞고 빠지는 실책이 되며 김규성이 홈까지 들어와 3-4로 추격했다.

LG 선발 톨허스트는 5회까지 4안타 2볼넷 2탈삼진 2실점으로 막았다. 5회까지 투구수가 94개에 이르러 6회초 이우찬으로 교체.

1회에 4점을 내줬던 올러는 오히려 6회말까지 104개의 공을 뿌리며 5안타 4볼넷 4탈삼진 4실점을 기록했다.

또다시 1점차에. 또 불펜 싸움에서 승부가 갈리는 상황 전개.

LG가 7회말 추가점을 올릴 뻔했다. 2사 2루서 박해민이 우전안타를 쳤다. 2루주자 이주헌이 3루를 돌아 홈을 파고 들었지만 안타가 짧았고 우익수는 강견인 나성범. 공이 먼저 도착했고 결과는 태그 아웃.

아슬아슬한 1점차에 LG는 손주영과 케네디를 쓸 수 없는 상황이었지만 7회 김강률, 8회 김진수를 내며 고우석까지 연결하는데 성공했다. 8회초 2사 2루서 고우석이 마운드에 올랐다.

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 7회말 2사 2루. 박해민 안타 때 2루주자 이주헌이 홈으로 쇄도했으나 태그아웃을 당하고 있다. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 6회 송구 실책으로 실점을 허용하는 LG 문보경 3루수. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 3회말 주루 도중 부상을 당한 LG 오지환. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

고우석은 김호령을 커브로 루킹 삼진을 잡아내 동점 위기를 벗어났고, 9회초엔 1사후 대타 박정우와 박재현에게 연속 안타를 허용해 1,2루의 위기에 몰렸지만 김선빈을 헛스윙 삼진으로 돌려세웠다. 아웃 카운트 하나만 남겼는데 2사 1,2루서 김도영과의 대결.

1S에서 2구째를 몸쪽으로 온 154.5㎞의 직구를 친 것이 좌측으로 크게 날아갔다. 조금 빗맞힌 타구 같기도 했는데 좌익수 문성주가 뒤로 계속 물러나더니 펜스 끝에서 멈췄고 타구는 펜스를 넘어 관중석으로 넘어가는 역전 스리런 홈런이 됐다. 단숨에 6-4 역전.

9회초 등판한 성영탁이 LG 3명의 타자를 삼자 범퇴로 잡아내며 드라마를 완성했다.

한편 LG 오지환은 3회말 2사 1루서 1루 주자로 2루 도루를 하다 멈추고 다시 1루로 돌아오려다가 왼쪽 무릎에 통증을 느껴 교체됐다.

잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com