다저스 광탈 위기다! 1승1패인데 벌써? 소름돋는 역사적 데이터→ 김하성이 챔피언십으로 가나

LOS ANGELES, CALIFORNIA - OCTOBER 04: Mookie Betts #50 of the Los Angeles Dodgers looks on during the fifth inning against the Atlanta Braves in game two of the National League Division Series at Dodger Stadium on October 04, 2026 in Los Angeles, California. Luke Hales/Getty Images/AFP (Photo by Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

LOS ANGELES, CALIFORNIA - OCTOBER 04: Max Muncy #13 of the Los Angeles Dodgers celebrates in the dugout after hitting a solo home run in the ninth inning against the Atlanta Braves in game two of the National League Division Series at Dodger Stadium on October 04, 2026 in Los Angeles, California. Luke Hales/Getty Images/AFP (Photo by Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 한동훈 기자] 시리즈 1승 1패 동률이지만 통계는 LA 다저스에 우호적이지 않았다. 다저스가 불리한 데이터를 떠안고 애틀란타 원정길에 오른다.

다저스는 5일(한국시각) LA 다저스타디움에서 열린 2026 메이저리그 포스트시즌 애틀란타 브레이브스와 내셔널리그 디비전시리즈 2차전서 2대3으로 졌다.

다저스는 홈에서 치른 1차전 승리, 2차전 패배했다. 3차전 4차전은 애틀란타 홈에서 펼친다. 여기까지 승부가 나지 않으면 5차전 LA로 돌아온다.

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다저스와 애틀란타가 동일선상에 놓인 것처럼 보이지만 흥미로운 데이터가 존재했다.

메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 '역사적으로 볼 때 이런 패배는 시리즈 흐름을 뒤바꿀 수 있다'며 2차전 패배가 단순한 1패에 그치지 않을 수도 있다고 진단했다.

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MLB닷컴은 '5전 3선승제로 펼친 포스트시즌 시리즈에서 1차전을 내주고 2차전을 승리한 팀이 최종 승리한 경우가 67회 중 34회(51%)였다'고 밝혔다.

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5전제에서 2차전 승리가 그만큼 중요하다는 뜻이다.

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MLB닷컴은 '현재의 2-2-1(홈-원정-홈) 방식으로 진행된 디비전시리즈에서는 원정 1승 1패를 거두고 홈으로 돌아와 3차전 4차전을 치른 팀이 시리즈를 가져간 경우가 49회 중 30회(61%)에 달했다'고 설명했다.

김하성의 애틀란타가 내셔널리그 챔피언십시리즈로 향할 통계적 확률이 절반 이상이다.

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다만 김하성은 디비전시리즈 활약상이 아직 미미하다. 1차전에 선발 출전했지만 1타수 무안타를 기록하고 교체됐다. 2차전은 결장했다.

데이브 로버츠 다저스 감독은 "이제 힘든 승부가 기다리고 있다. 사실상 3전 2선승제 승부가 됐다"고 말했다.

월트 와이스 애틀란타 감독은 "다저스 선발진은 전원 사이영상급 투수들이다. 시리즈를 원점으로 돌린 채 홈으로 돌아가고 크리스 세일이 등판을 앞두고 있다는 점은 긍정적"이라고 평가했다.

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3차전 애틀란타는 세일을 선발투수로 예고했다. 다저스는 지난해 월드시리즈 영웅 야마모토 요시노부가 선발 등판한다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com