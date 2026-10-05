"24년 프로 인생에 처음인데…강민호 올라와라! 기다릴게" LG-삼성에서도 못해본 정규시즌 우승 → 눈물콧물 쏙뺀 41세 우규민의 진심 [인터뷰]

인터뷰에 임한 KT 우규민. 김영록 기자

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. KT가 정규리그 우승을 확정지은 후 축하행사를 진행했다. 야구 인생 첫 우승을 경험한 우규민이 감격스러워하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] "맨날 '기다려라', '올라간다'만 하다가 '기다릴게' 하는 건 진짜 처음이다. 이렇게 설렐수가 없다. 강민호 열심히 해서 올라와! 기다리고 있겠다."

KT 위즈 우규민이 야구 인생 최고의 순간을 만끽했다.

KT는 5일 수원 롯데 자이언츠전에서 9대0으로 완승을 거뒀다. 이날 승리와 더불어 삼성 라이온즈가 두산 베어스에 패하며 2개 남았던 매직넘버가 모두 지워졌다. KT의 정규시즌 우승 및 한국시리즈 직행이 확정된 순간이었다.

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이날 경기 후 만난 우규민에겐 한층 더 소중한 순간이었다. 2003년 데뷔 이래 LG 트윈스-삼성-KT를 거치는 동안 단 한번도 밟아보지 못한 한국시리즈 무대, 24년만에 드디어 올라서는 순간이었다.

이날 KT-롯데의 수원 경기가 삼성-두산의 대구 경기보다 조금 일찍 끝났다. KT 구단은 수원 KT위즈파크 대형 전광판을 통해 대구 경기 현장을 실시간으로 중계했다. 경기가 두산의 승리로 끝나는 순간, 수원 현장은 더 뜨거운 환호로 가득 찼다.

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우규민은 승리 직후부터 이미 울고 있었다. 경기 후 팬들과의 인터뷰에선 다시 왈칵하며 눈물을 쏟았다. 1985년생, 불혹을 넘긴 나이에 처음 만끽하는 행복이었다.

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우승 행사가 끝난 뒤 만난 우규민은 "프로 인생에서 처음으로 1등이라는 걸 해보니까 감정이 올라왔다. 정말 좋은 감독님, 좋은 팀, 좋은 선수들 만난 덕분"이라며 감격을 되새겼다. 이어 "아까 너무 기뻤다. 3아웃 딱 되는 순간부터 눈물이 쏟아지는데, 그래도 전 소속팀이 지는데 티낼수는 없었다. 최대한 자제했다"고 덧붙였다.

16일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기. KT가 4대3으로 승리했다. 우규민이 박영현을 포옹으로 맞이하자 박영현이 그의 어깨를 깨물며 안도하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.16/

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이강철 KT 감독은 선수 시절 5번, 코치 시절 1번(KIA, 2009년), 감독 지휘봉을 잡은 뒤 1회(KT, 2021년) 우승을 경험했다. 그는 우규민 이야기가 나오자 "(강)민호나 (우)규민이처럼 불운한 선수들이 있는가 하면, (김)현수처럼 잘 찾아다니는 사람도 있는 법이다. 허도환을 보라"면서 웃은 뒤 "규민이가 올해 사람 잘 만난 덕분에 한국시리즈도 가본다"며 껄껄 웃었다.

우규민은 항상 투수 최고참으로서 후배들을 챙겨왔다. 그는 "팀이 날 필요로 할때, 그 공백을 메우고자 계속 다짐해왔다"면서 "덕분에 후배들한테 좋은 선물을 받았다"며 활짝 미소지었다.

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"지금 LG 유니폼 보면 챔피언 패치가 달려있다. 디펜딩챔피언의 특권 아닌가. 잠실 원정 갈때마다 어찌나 부럽던지…나는 항상 약팀에만 있었던 기분인데, 올해야말로 우승할 수 있을 것 같다. 정작 삼성에 있을 땐 KT가 우승했고…내년엔 나도 꼭 우승 패치를 붙이고 던지고 싶다."

매 시즌이 시작할 때마다 얼마나 수없이 많은 상상을 했을까. 우규민은 "솔직히 말해 20시즌을 넘기면서, 이제 (우승은)나와는 거리가 먼 상상 속의 이벤트라고 생각하게 됐다. 이루어질 수 없는 꿈이구나 싶었는데, 이렇게 현실이 됐다. 지금 너무 기분좋고 기쁘다"며 거듭 감격을 토해냈다.

"정말 버티는 자가 승리한다는 말이 오늘의 나를 가리키는 것 아닐까. 조금이나마 팀의 우승에 보탬이 되서 기쁘고, 이렇게 버티다보니 좋은 날이 왔다. 아직 한국시리즈에 오르지 못한 후배들에게도 '긴 시간 버티고 이겨내다보면 언젠가 좋은 결과가 온다'는 말을 꼭 해주고 싶다. 무엇보다 아프지 말아야한다. 코칭스태프의 시즌 구상에 포함되려면, 아프지 않는게 최우선이다."

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29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. KT 우규민이 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

같은 아픔을 오랫동안 공유하다 먼저 한국시리즈 무대를 밟아본 삼성 강민호는 지난 6월 동갑내기 절친 우규민을 향해 "처음부터 1위하거나 한국시리즈 우승하면 안된다. 2등부터 차근차근 단계를 밟아올라와야한다"며 너스레 가득한 도발을 던진 바 있다. 우규민은 "야구공은 둥글다. 이 바닥은 항상 겸손해야한다"며 맞받아쳤었다.

"이제 와서 저격은 무슨. 그래도 우타자니까 한국시리즈에서 만나면 내가 던지지 않을까? 한국시리즈에서 기다릴게. 잘 준비해서 올라와라. 와! 이런 말 처음 해본다. 항상 나는 '기다려라. 올라간다'고 말하는 입장이었는데, 그마저도 한번도 못했다. 2021년에도 (친구)박경수 코치님한테 '기다려라' 했는데 플레이오프에서 탈락하지 않았나. 이제 (강)민호에겐 꺼드럭대도 될 타이밍인 것 같다. 기다릴게, 열심히 해서 올라와!"

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com