3등, 4등 못해서 아쉽냐고요? 두산, 차라리 속 편할지도 모른다, 왜?

4일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 3회초 무사 1루 두산 양의지가 2점홈런을 치고 김원형 감독의 환영을 받고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.04/

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[스포츠조선 김용 기자] 차라리 속 편할 수도.

5위가 될 확률이 가장 높다. 눈앞에 보이던 3위, 4위 자리를 놓칠 수 있다. 하지만 마음은 더 편할 수 있는 게 두산 베어스가 맞이하고 있는 역설적 상황이다.

2위 이상은 힘들었다. KT 위즈, 삼성 라이온즈가 너무 강했다. 두산을 포함해 KIA 타이거즈, LG 트윈스가 계속해서 3위 경쟁을 벌였다.

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그러다 두산이 흔들렸고, 아래로 밀렸다. 물론 아직 끝은 아니다. 5위 두산은 4위 LG와 2경기, 3위 KIA와 3경기 차이다. 산술적으로 역전이 불가능하지는 않다. 다만, 남은 경기수가 많지 않기에 승차를 좁히는 게 쉽지는 않다.

그런데 오히려 여유가 생겼다. KIA와 LG가 '역대급' 3위 경쟁을 하고 있어서다. 두 팀은 3일부터 5일까지 잠실구장에서 운명의 3연전 맞대결을 벌였다. 예상을 깨고 KIA의 일방적 압승. 3경기를 다 잡았다. LG가 충격의 8연패에 빠지며 KIA에 역전을 허용했다.

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 있다. KIA가 LG에 승리했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 KIA 선수들. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

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하지만 아직 끝이 아니라고 했다. KIA 5경기, LG 6경기가 남았다. 또 두 팀은 시즌 최종전을 광주에서 맞대결로 장식한다. 그 경기 전까지 순위가 확정되지 않으면, 그 경기가 최종 순위 결정전이 될 수 있다.

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두산은 6일 롯데 자이언츠, 7일 LG 트윈스전을 치르면 12일 롯데와의 최종전 전까지 경기가 없다. 일단 최선을 다해 경기들을 이겨놓고, 두 팀의 상황을 체크하면 된다.

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만약 두산이 5위에 그치더라도, 실망할 필요가 없다. 그 중 최고의 시나리오는 KIA와 LG가 최종전까지 싸우는 것이다. 어떤 팀도 3위가 가능하면, 뒤를 생각하고 전력을 아낄 수 없다. 12일 모든 전력을 쏟아부었다 진 팀은 하루 쉬고 와일드카드 결정전 1차전을 치러야 한다. 반대로 두산은 와일드카드 결정전에 맞춰 모든 준비를 할 수 있다. 벌써 1차전 선발로 에이스 곽빈을 세팅해놨다. 두산은 최민석, 벤자민도 있어 1차전을 잡는다면 2차전도 유리하게 끌고갈 확률이 있다.

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 있다. KIA가 LG에 승리했다. 경기 종료 후 그라운드를 나서는 LG 선수들. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

더 좋은 시나리오는 기다리며 순위가 한 계단이라도 올라가는 경우다. 4위와 5위는 하늘과 땅 차이다. 와일드카드 결정전 5위팀은 2연승을 해야 하고, 모두 원정이기에 결코 쉽지 않다.

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LG가 이렇게 되니 7일 마지막 잠실 맞대결이 중요해졌다. 그 경기를 잡는다면 4위 꿈도 결코 헛된 꿈이 아닐 수 있게 된다. 일단 6일 롯데전을 이겨야 한다. 아껴놨던 에이스 곽빈이 등장한다. LG전은 14승 투수 최민석이다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com