'대반전' KIA 최대 약점, LG 무너뜨릴 줄이야…이 선수 투혼, 리그 꼴찌 개조시켰다

4일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 9회 역전에 성공한 순간 KIA 더그아웃 분위기가 뜨겁다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.04/

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[스포츠조선 김민경 기자] "부담 갖지 말고, 원래 하던 대로 편하게 하자."

KIA 타이거즈 투수 조장 전상현은 지난 주중 KT 위즈와 홈 3연전에서 모두 패한 뒤 투수들을 모았다. 3경기 모두 패배 패턴이 똑같았다. 불펜이 무너지는 바람에 역전패. 시리즈 첫 경기를 내준 이의리는 마무리 보직을 내려놓아야 했고, 이의리를 대신해 중책을 맡았던 곽도규와 전상현도 벤치의 기대에 부응하지 못했다. 3경기 KIA 불펜의 평균자책점 6.59, 해당 기간 리그 꼴찌였다. 치열한 3위 싸움을 치르는 KIA에 불펜은 최대 약점처럼 보였다.

전상현은 "훈련할 때 어린 친구들이랑, 우리 투수들한테 그냥 부담 갖지 말고 원래 하던 대로 그냥 편하게 하자. 당연히 (순위 싸움이) 부담되지만, 그냥 부담 갖지 말고 편하게 하자고 했다"고 밝혔다.

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4위 KIA는 지난 3일부터 5일까지 잠실에서 3위 LG 트윈스와 3연전이 매우 중요했다. 마침 LG가 5연패에 빠져 있는 상황. KIA가 여기서 LG를 더 무너뜨리면, 정규시즌 3위로 준플레이오프 직행까지 가능했다. 2경기차라 KIA가 3위로 완전히 올라서려면 시리즈를 싹쓸이해야 했다.

전상현이 투수들을 다독인 덕분일까. LG와 3연전에서 KIA 불펜은 완전히 개조된 수준이었다. LG와 3경기 불펜 평균자책점은 1.59에 불과했다. 곽도규 성영탁 이의리 이태양 전상현 정해영 등 6명이 전부 실점하지 않았고, 조상우가 LG 거포 오스틴 딘에게 투런포를 맞아 실점한 게 유일했다.

3일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 승리한 KIA 전상현이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.03/

4일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 9회 역전에 성공한 순간 KIA 더그아웃 분위기가 뜨겁다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.04/

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전상현은 말과 함께 행동으로 보여줬다. 지난 3일 LG와 시리즈 첫 경기 4-4로 맞선 8회 무사 1루 위기에 등판해 2이닝 35구 무실점 역투를 펼쳤다. 전상현이 버틴 덕분에 KIA는 9회초 김선빈의 기습 스퀴즈 번트로 한 점을 쥐어 짜내 5대4로 이겼다.

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멀티이닝을 던진 전상현은 4일 경기에도 마운드에 섰다. 3-5로 끌려가던 9회초 LG 마무리 손주영을 두들겨 6-5로 뒤집은 후였다. 이범호 KIA 감독은 9회말 마무리로 전상현을 투입하는 강수를 던졌고, 전상현은 1이닝을 18구로 깔끔하게 막아 세이브를 챙겼다.

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전상현이 2경기를 확실히 잡아 준 덕분에 KIA는 5일 시리즈 마지막 경기까지 흐름을 탈 수 있었다. 에이스 아담 올러를 내고도 8회까지 3-4로 끌려가는 답답한 흐름이었는데, 9회초 김도영의 역전 3점 홈런이 터져 6대4로 승리했다.

이날은 전상현과 조상우가 등판할 수 없는 상황이었는데도 불펜이 잘 버텼다. 이태양(⅓이닝)-이의리(⅔이닝)-정해영(1이닝)-성영탁(1이닝)이 무실점 릴레이투를 펼쳤다. KT와 시리즈에서는 흔들렸던 정해영과 성영탁이 매우 안정적인 투구를 펼친 게 의미 있었다.

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3위 KIA는 이제 LG에 1경기차 앞서 있다. 남은 6경기에서 가능한 멀리 달아나는 게 중요하다. 그러려면 이번 3연전처럼 불펜의 뒷심이 절실하다.

이범호 감독은 LG와 3연전을 치르기 전만 해도 "올라가는 선수들마다 꼭 마지막에 다들 힘들어한다"며 확실한 마무리투수가 없는 상황에 답답해 했는데, 전상현이 중심을 잡아주면서 막힌 속이 확 뚫리는 결과를 얻었다.

4일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 승리한 KIA 전상현, 김도영이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.04/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com