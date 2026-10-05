삼성 특급 신인에 롤모델 물었더니 "오타니 선수입니다" 설마 타격도 잘해?

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성의 2027 1차지명 신인 김민훈이 시구를 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.03/

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[스포츠조선 김용 기자] 설마 타격도 잘하는 건가?

삼성 라이온즈는 2027 KBO 신인드래프트 1라운드에서 광주진흥고 투수 김민훈을 뽑았다.

U-18 국가대표팀에 뽑힐 정도로 좋은 재능을 갖춘 선수인 건 맞지만, 1라운드에 뽑힐 거라는 예상은 많지 않았다. 아시아청소년야구선수권 일본전 호투로 삼성이 매료돼 지명 순번이 올라갔다는 후문.

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듬직한 체구인데 반전 매력이 있다. 구위형 투수가 아니다. 직구 최고구속은 140km 후반대다. 대신 마운드 위 안정감 있는 경기 운영이 강점인 투수. 본인 스스로도 "맡겨주시면 어떤 역할이든 다 할 수 있지만, 내게 선택권이 있다면 선발로 성장하고 싶다"고 했다.

롤모델을 물었더니 미국 메이저리그 LA 다저스의 슈퍼스타 오타니 쇼헤이를 얘기했다. 보통 '이도류'를 꿈꾸는 선수들의 롤모델이 오타니다. 그렇다면 투-타 겸업의 꿈이 있는 걸까. 그런데 또 반전. 김민훈은 "방망이는 중학교 때까지만 쳤다"고 했다.

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 삼성에 1라운드 지명된 광주진흥고 김민훈이 이종열 단장과 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

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그런데 왜 오타니일까. 김민훈은 "오타니 선수는 실력도 실력인데, 인간적인 모습을 닮고 싶다"고 당차게 말했다. 오타니는 전 세계가 주목하는 스타임에도 야구에 늘 진심이고, 구설도 전혀 없다. 화려함, 사치 이런 것과는 아예 관련이 없고 오직 야구만 생각하며 사는 사람이라고 보면 된다. 김민훈은 오타니의 그 모습을 주목한 것이다. 고등학생답지 않은 접근법이다.

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김민훈은 삼성 지명을 받은 후에도 유창한 말솜씨를 자랑했는데 "학교에서 수업 진도를 따라가긴 좀 벅찼다. 그래서 무의미하게 있느니 심리학이나 멘탈 강화 같은, 야구에 도움이 되는 책들을 많이 읽었다"고 자신을 소개했다. 실제 대화를 나눠보면 똑 부러지는 느낌을 준다.

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김민훈은 이어 "국내에서는 원태인 선배님을 닮고 싶다"고 말하며 '삼성 부심'을 드러내기도 했다. 그렇게 만나고 싶던 원태인을 직접 만난 소감을 묻자 "많이 배우겠다고 말씀드리니, 내 몸을 보시고 잘하겠다고 말씀하셨다. 얼른 1군에 올라오라고도 해주셨다"고 전했다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com