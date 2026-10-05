'와 1위-2위' KIA 역대급 듀오, '대역전 3위' 이들 없이 어림없었다…벌써 재계약 고민이다

KIA 타이거즈 원투펀치 제임스 네일(왼쪽)과 아담 올러. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈가 역대급 외국인 원투펀치 덕을 톡톡히 보고 있다. 제임스 네일과 아담 올러의 역투 덕분에 준플레이오프 직행 가능성을 키우고 있다.

KIA는 5일 잠실 LG 트윈스전에서 6대4 역전승을 거뒀다. 3-4로 뒤진 9회초 홈런왕 김도영이 역전 3점 홈런을 터트려 LG의 3위 탈환 의지를 꺾었다. 3위 KIA는 4위 LG를 1경기차로 따돌렸다.

모든 스포트라이트는 극적인 홈런을 터트린 김도영에게 쏠렸지만, 이날 선발 등판한 올러의 공을 빼놓을 수 없다. 비록 올러가 1회 4실점하는 바람에 경기를 어렵게 풀어 갔지만, 이후로는 매우 안정적이었다. 기어코 6이닝을 채우며 공 104개를 던졌다.

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KIA는 전날 선발투수 시라카와 케이쇼가 3⅓이닝 만에 조기 강판하는 바람에 불펜 소모가 심했다. 조상우와 전상현은 3연투가 불가능할 정도로 공을 많이 던진 상태. 올러가 6이닝을 버티지 못했다면, 9회 김도영의 역전 3점포도 없었다.

KIA가 LG와 이번 3연전에 승부를 걸 수 있는 배경에는 네일과 올러가 있었다. 두 선수가 없었다면, KIA 마운드는 일찍이 붕괴될 수밖에 없었다. 이닝이터가 가능한 국내 선발투수가 없기 때문. 베테랑 양현종은 이제 5이닝이 최대치고, 이의리는 부진 끝에 불펜으로 전환했다. 황동하와 김태형도 풀타임을 선발로 돌기는 아직 버겁다. 아시아쿼터 시라카와를 영입해 그나마 국내 선발진의 약점을 보완했다.

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 1회말 연속 안타를 허용하며 4실점을 내준 KIA 선발 올러. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

3일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. KIA 네일이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.03/

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올 시즌 네일은 30경기에서 176이닝, 올러는 29경기에서 172⅓이닝을 던졌다. 이닝 부문에서 리그 1, 2위다. 네일은 올해 KBO리그 3년차, 올러는 2년차인데 둘 다 커리어하이다.

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잔여 일정이 시작되고, 양현종과 황동하가 한 달 또는 그 이상 개점휴업 상태로 있을 때도 네일과 올러는 묵묵히 선발 로테이션을 돌았다. 두 선수 버티지 못했다면, 시즌 막판 3위에 도전할 기회를 잡지도 못했다.

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KIA는 이제 정규시즌 6경기를 남겨두고 있다. 로테이션에 변화를 주지 않으면 김태형-양현종-네일-시라카와-올러 순서로 돌아간다. 오는 12일 광주 LG전을 치르기 전에 3위를 확정해야 그동안 피로가 많이 쌓인 네일과 올러를 아끼면서 준플레이오프를 대비할 수 있다.

네일은 올해 200만 달러(약 26억원), 올러는 120만 달러(약 16억원)를 받았다. 네일은 전반기까지는 고전했지만, 후반기부터 KIA가 바라던 에이스의 모습으로 돌아왔다. KIA는 벌써 두 선수를 어떻게 다 붙잡을지 고민이다. 실력은 물론 워크에식까지 구단 역대 최고 원투펀치라는 평가에 이견이 없다.

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29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 네일, 황동하, 올러가 더그아웃에 들어서고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com