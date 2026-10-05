'불똥' 야구도 병역 특례 없어지나, 심상치 않다…"폐지해야 한다" 한 목소리

27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 결승에서 금메달을 차지한 대한민국 대표선수들이 최휘영 문화체육관광부 장관, 허구연 한국야구위원회 (KBO) 총재 등과 기념 촬영을 하고 있다. 2026.9.28 연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]아시안게임 축구 대표팀의 병역 특례 관련 발언이 도마 위에 오르면서, 정치권에서도 여야 할 것 없이 한 목소리를 내고있다. '폐지론'이 고개를 들고있는 상황이다. 야구를 비롯한 다른 종목에도 불똥이 튈 분위기다.

2026 아이치-나고야 아시안게임이 지난 4일 막을 내렸다. 하지만 후폭풍이 거세다. 이민성 감독이 이끈 축구 대표팀이 결승에서 일본을 꺾고 금메달을 목에 걸었지만, 우승 이후 박승수가 SNS에 전역모를 비스듬하게 착용하고 목에 금메달을 걸고있는 사진을 올려 논란이 됐다. 또 양민혁이 경기 후 인터뷰에서 "사실 메달이냐 트로피냐 이런 거는 정말 중요치 않았다고 생각한다. 군 면제라는 보상이 있으니까 그거 하나만 보고 경기를 했던 것 같다"고 이야기하면서 비난 여론이 폭발했다.

이후 축구 대표팀이 귀국한 이후 기자회견을 통해 해당 선수들이 사과를 했지만, 논란은 쉽게 가라앉지 않고 있다. 여기에 야구 종목 금메달을 딴 야구 대표팀 노시환이 "과정은 필요없고, 금메달을 땄다는 것이 중요하다"는 멘트를 한 것까지 소환되면서 함께 논란이 되는 상황이다.

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유독 야구와 축구가 비난 화살을 받는 이유는 대부분 아마추어 선수들이 출전하는 타 종목들과 달리, 야구와 축구는 프로 선수들이 출전했기 때문이다.

특히 야구의 경우에도 전력적으로 수준이 훨씬 차이가 나는 일본 사회인팀, 아마추어와 프로가 반반씩 섞인 대만을 꺾고 금메달을 땄다는 것을 두고 "보기에 민망하다"는 이야기까지 나오던 상황이다. 야구 대표팀 선수들의 경우, 대놓고 '병역 특례'에 대한 소감을 밝히지는 않았으나 대표팀 선발 과정부터 금메달을 획득하는 과정까지 끊임없이 병역에 대한 이야기가 꼬리표처럼 따라다녔다. 여기에 축구 대표팀 선수들의 경솔한 발언이 기름에 불을 붙였다.

3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 대한민국과 일본의 결승. 승리 후 금메달을 획득한 한국 선수들이 기뻐하고 있다. 2026.10.3 연합뉴스

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유승민 대한체육회 회장이 "우리가 선수촌에서 SNS나 인터뷰 스킬 등 다양한 교육을 하지만, 선수 한명 한명의 즉각적인 발언까지 통제하기 어렵다. 특히 야구 선수 같은 경우는 우리 선수촌에 입촌해있는 종목이 아니다"라면서 "국민 정서에 맞지 않은 발언도 한번씩 나오는데, 국가대표 선수답게 인터뷰나 표현을 품위를 갖추고 할 수 있는 방안을 모색해야 할 것"이라며 고심을 드러냈다.

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여기에 정치인들도 여야를 가리지 않고 한 목소리로 '변화'와 '폐지'에 대한 이야기를 꺼내기 시작했다. 물론 병역특례가 야구, 축구에만 해당되는 것이 아니라 예술-체육 분야 전체적으로 적용되는 혜택이지만, 이 혜택이 1973년 유신 체제 당시 도입됐기 때문에 이제는 시대가 달라졌기 때문에 실효성에 대한 비판이 나오고 있다.

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박성훈 국민의힘 수석대변인은 5일 논평에서 "금메달을 딴 뒤 '군대 안 간다', '군 면제라는 보상 하나만 보고 경기를 했다'는 취지로 말하고 '전역모'를 쓴 사진을 공개했다"며 "국가대표의 입에서 나왔다고 믿기 어려울 만큼 가볍고 부끄러운 언행이다. 태극마크는 병역을 피하기 위한 '프리패스'가 아니다"라며 "현행 예술·체육요원 제도가 시대와 국민의 상식에 부합하는지 성역 없이 다시 따져야 한다"고 비판했다.

27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 승리하며 금메달을 획득한 한국 선수들이 기뻐하고 있다. 2026.9.27 연합뉴스

김병주 더불어민주당 의원도 SNS를 통해 "제도가 도입된 1973년은 국위선양이 절실하던 시절이었다. 지금 대한민국은 선진국 대열에 올라섰고, 국익에 크게 기여한 BTS도 국방의 의무를 그대로 이행했다"면서 "대상과 기준을 단계적으로 줄여가는 점진적 개편이 현실적인 해법"이라고 지적했다.

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처음 도입된 1970년대에는 예술과 체육을 통핸 국위 선양을 장려하겠다는 취지였지만, 최근 저출생으로 인한 병력 자원 감소와 공정성에 대한 사회적 공감대가 형성되지 않고있는 것이 폐지를 주장하는 핵심 이유다.

최대 폐지, 최소 제도 변화가 현실화 될 경우 KBO리그 선수들과 구단들의 병역의 의무 이행에 대한 계획도 달라질 수밖에 없다. 현재 KBO리그 야구 선수들이 현실적으로 병역 특례 혜택을 받을 수 있는 방법은 올림픽 3위 이내, 아시안게임 1위다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com