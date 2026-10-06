'124타점' 오스틴과 어깨 나란히 할만 하네...9월에만 19타점, 디아즈, 올곧은병원 월간 MVP

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 1회말 1사 1,2루 디아즈가 선제 3점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.03/

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[스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈의 외국인 타자 르윈 디아즈가 올곧은병원에서 시상하는 9월 월간 MVP로 선정됐다.

삼성 라이온즈는 5일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산 베어스와의 홈경기에 앞서 디아즈의 9월 올곧은병원 월간 MVP 시상식을 진행했다. 이날 시상자로는 올곧은병원 임경환 원장이 나섰다. 디아즈에게는 소정의 상품권이 수여됐다.

디아즈는 지난 9월 한 달간 20경기에 출전, 23안타 4홈런 19타점 타율 0.324를 기록하며 타선의 중심을 든든하게 지켰다.

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특히 9월 11일 대구에서 열린 키움 히어로즈전에서는 멀티 홈런을 포함, 3타수 3안타 5타점 맹타를 휘두르며 팀의 6대4 승리를 이끌었다. 디아즈의 활약에 힘입어 삼성은 9월 한 달 동안 12승 8패(승률 0.600)로 선전했다.

디아즈, 9월 올곧은병원 월간 MVP 수상. 사진제공=삼성 라이온즈

디아즈는 9월 삼성 타자 가운데 타점(19개)과 홈런(4개) 부문 모두 팀 내 1위에 오르며 해결사 역할을 했다.

올 시즌 139경기에 출전한 디아즈는 타율 0.304, 26홈런, 124타점을 기록하며 KBO리그 최정상급 해결사로 명성을 이어갔다. '50홈런-158타점'으로 경이적인 몬스터시즌이었던 지난해에 비해 체감 온도가 낮을 뿐 시즌 124타점으로 LG 트윈스의 핵심 외국인 타자 오스틴 강과 함께 KBO 리그 타점 부문 공동 2위에 올라 있다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com