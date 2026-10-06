164.3㎞! 사사키 생애 가장 빠른 공 던졌다, LAD 집단 마무리 체제...누구나 불안요소 갖고 있지만

LA 다저스 사사키 로키가 5일(한국시각) 다저스타디움에서 열린 애틀랜타 브레이브스와의 디비전시리즈 2차전서 8회 등판해 상대 오스틴 라일리를 사구로 내보낸 뒤 상의 소매로 얼굴을 훔치고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 사사키 로키가 포스트시즌 마무리로 돌아왔다. 지난해 월드시리즈 2연패의 일등공신 중 하나가 사사키라는 점에서 올해도 클로저로 제 역할을 할 것으로 기대된다.

사사키는 5일(이하 한국시각) 다저스타디움에서 열린 애틀랜타 브레이브스와의 디비전시리즈(DS) 2차전서 1-3으로 뒤진 8회초 등판해 2이닝 동안 2볼넷 1사구를 내줬지만, 무안타 무실점으로 막아냈다. 다저스는 2대3으로 패해 시리즈 전적 1승1패가 됐다.

사사키는 정규시즌서 선발투수였다. 데뷔 시즌인 작년보다는 훨씬 많은 이닝을 던졌고, 불안감도 상당 부분 해소했다. 26경기(선발 23경기)에 등판해 122⅓이닝을 던져 5승5패, 1홀드, 평균자책점 4.49, 123탈삼진, WHIP 1.32, 피안타율 0.242를 마크했다.

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사사키 로키. EPA연합뉴스

지난 8월 말 오른손 중지 물집 부상으로 부상자 명단에 올랐던 사사키는 9월 22일 복귀 후 포스트시즌에 대비, 불펜투수로 등판해 3경기를 던졌다. 포스트시즌서 선발투수 4명이 필요한 다저스 입장에서 사사키의 역할을 작년처럼 마무리로 일찌감치 정한 것이다.

이날 투구는 만족스러웠다.

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등판하자마자 선두타자 라우디 텔레즈에 볼넷을 내주고 오스틴 라일리를 사구로 내보냈다. 마이크 야스트렘스키의 희생번트로 맞은 1사 2,3루 위기에서 드레이크 볼드윈을 고의4구로 내보낸 사사키는 로날드 아쿠냐 주니어를 병살타로 유도하며 무실점으로 이닝을 마쳤다.

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볼카운트 1B1S에서 3구째 91.9마일 스플리터를 던져 106.8마일의 강습타구를 허용했으나, 유격수 정면으로 흘러 2루수-1루수로 이어지는 더블플레이로 연결됐다.

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9회초는 삼자범퇴였다. 선두 맷 올슨을 1B2S에서 4구째 몸쪽으로 101.3마일 강속구를 찔러넣어 헛스윙 삼진으로 잡은 뒤 아지 알비스를 1B2S에서 5구째 102.1마일 바깥쪽 직구로 1루수 땅볼로 처리했다. 이어 마이클 해리스 2세를 풀카운트에서 7구째 89.5마일 스플리터를 한가운데로 던져 2루수 땅볼로 제압했다.

사사키 로키가 5일(한국시각) DS 2차전서 자신의 메이저리그 최고 스피드를 찍었다. Imagn Images연합뉴스

사사키는 36개의 공을 던졌다. 15개를 던진 직구 스피드는 최고 102.1마일(164.3㎞), 평균 99.8마일을 나타냈다. 스플리터 16개, 슬라이더 5개를 각각 섞어 던졌다.

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주목할 점은 역시 구속(velocity)이다. 102.1마일 직구는 그가 메이저리그에서 던진 가장 빠른 공이다. 종전 기록은 지난 7월 18일 뉴욕 양키스전에서 던진 101.8마일이었다. 2023년 3월 월드베이스볼클래식(WBC)에서 던진 101.9마일보다도 빨랐다.

평균 구속 역시 시즌 평균인 97.9마일보다 1.9마일이 더 나왔다.

아무래도 선발보다는 구원으로 던질 때 전력투구를 하기 때문이겠지만, 직구 스피드는 사사키가 메이저리그 2년차에 달라진 가장 돋보이는 점이다.

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태너 스캇이 지난 4일(한국시각) 애틀랜타와의 DS 1차전서 9회초 2실점한 뒤 교체되면서 데이브 로버츠 감독에 공을 건네고 있다. AP연합뉴스

다저스는 이번 포스트시즌서 마무리 보직에 다양한 옵션을 걸어놓았다. 사사키를 비롯해 태너 스캇과 에드윈 디아즈, 에반 필립스 등이 마무리로 나선다. 상황에 따른 뒷문 운용이다.

데이브 로버츠 감독은 전날 DS 1차전을 앞두고 "마무리 투수로 가장 먼저 떠오르는 선수는 스캇이지만, 8회에도 필요하다면 주저없이 기용할 것이다. 에반, 사사키, 디아즈 등 누구를 마무리로 내보내도 전혀 불안하지는 않을 것"이라고 밝혔다.

물론 불안 요소는 존재한다. 스캇은 전날 5-1로 앞선 9회초 등판해 아쿠냐에 좌전안타, 알비스에 중월 투런포를 얻어맞고 2실점했다. 2사후 필립스가 나가 마우리시오 두반에 볼넷을 허용하고 라일리를 유격수 땅볼로 잡고 겨우 세이브를 올렸다.

사사키도 아날 4사구를 3개나 내줬다. 1개는 고의4구지만, 사사키의 불안 요소는 제구다. 스피드로 극복할 수 있는 건 아니다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com