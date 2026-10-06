'LAD 스리핏' 결국 오타니 손으로 말아먹을까→PS서 이어지는 부진…로버츠의 선발 고집 "셰일 상대? 컨디션 회복에 악영향"

AP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]월드시리즈(WS) 3연패를 목표로 하던 LA 다저스가 포스트시즌 초반부터 고전하고 있다. 우려했던 오타니 쇼헤이의 타격감은 여전히 돌아오지 않은 모습이다.

CBS스포츠는 5일(한국시각) '다저스가 오랫동안 바라왔던 3연패에 도전하는 과정에서 몇 가지 걱정거리가 생겼다'며 '애틀랜타 브레이브스와의 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS) 2차전에서 패하면서 1승 1패 동률이 됐다'고 보도했다. 이어 '이제 시리즈는 사실상 3전 2선승제가 됐으며, 홈 어드밴티지는 애틀랜타가 갖고 있다'고 덧붙였다.

다저스와 애틀랜타의 NLDS가 3경기를 남겨두고 있다. 앞선 두 경기를 다저스의 홈에서 진행했기 때문에 남은 2경기는 애틀랜타의 홈에서 치른다. 마지막 1경기는 다저스 홈으로 다시 돌아온다. 사실상 남은 일정은 애틀랜타에게 유리한 셈이다.

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Oct 4, 2026; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani (17) strikes out during the seventh inning against the Atlanta Braves in game two of the NLDS for the 2026 MLB Playoffs at Uniqlo Field at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Kiyoshi Mio-Imagn Images

여기에 더해 다저스의 슈퍼스타 오타니의 몸 상태는 여전히 우려스럽다. 부상에서 돌아온 그는 포스트시즌에서도 정상적인 타격감을 뽐내지 못하고 있다. 마운드에 오르지 못할 정도의 부상을 안고 있는 만큼 타석에서도 어느 정도 악영향을 받고 있다. 일단 오타니가 장타를 터뜨리는 모습을 최근에 보기 어려워졌다. 복귀 후 정규시즌 5경기에서 오타니는 21타수 5안타에 그쳤고, 장타는 2루타 하나뿐이었다. 삼진은 8개를 당했다. 오타니는 9월 한 달 동안 타율이 0.200에 불과했다. 전반기 0.953이었던 오타니의 OPS는 후반기 0.772까지 떨어졌다. 전반기에서 후반기로 넘어오면서 타구에 실리는 힘이 감소했다는 평가를 받는다.

오타니의 마지막 홈런은 지난 8월로 거슬러 올라간다. 현재 진행 중인 애틀랜타와의 NLDS까지 포함하면, 오타니는 20경기 80타수 동안 홈런을 치지 못하고 있다. 오타니는 애틀랜타와의 시리즈 첫 두 경기에서 8타수 2안타를 마크했다. 장타와 볼넷은 하나도 없고 삼진만 2개를 기록하고 있다.

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매체는 '보통이라면 고작 8타수라는 작은 표본은 크게 의미를 두지 않는다'면서도 '오타니가 최근 보여주고 있는 부진한 타격 성적과, 여기에 계속되고 있는 무릎 염증이라는 문제까지 함께 고려하면 다저스 입장에서는 모두 심각한 우려 사항이다'고 주장했다.

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데이브 로버츠 다저스 감독은 "오타니는 타석에서 너무 많은 공에 손이 나가고 있다"며 "스트라이크존 밖으로 빠지는 공에 제대로 타이밍을 맞추고 좋은 스윙을 하기는 어렵다"고 지적했다.

epa13281892 Dodgers designated hitter Shohei Ohtani swings and misses in the third inning in Game 2 of the National League Division Series against the Atlanta Braves at UNIQLO Field at Dodger Stadium in Los Angeles, California, USA, 04 October 2026. EPA/CHRIS TORRES

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오타니는 3차전에서도 고전할 가능성이 크다. 애틀랜타의 NLDS 3차전 선발 투수는 정규시즌 훌륭한 기량을 보여준 좌완 크리스 세일이다. 낙차가 큰 변화구를 구사하며 구속도 빠르기 때문에 좌타자 위주인 다저스 타선을 괴롭힐 것으로 예상된다.

매체는 '세일은 오타니를 비롯한 다저스의 좌타자들을 상대로 좌완 투수로서 우위를 갖고 있다'며 '오타니처럼 타격에서 고전하고 있고, 몸이 성하지 않은 타자가 세일 같은 투수를 상대하는 것은 컨디션을 회복하기에 결코 좋은 방법이 아니다'고 우려했다.

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그럼에도 로버츠 감독은 오타니를 계속해서 선발로 내보낼 계획이다.

로버츠는 "(오타니는) 3차전에도 출전할 것"이라며 "다시 한번 좋은 타석을 만들고 최상의 결과를 기대해야 한다"고 말했다.

로버츠와 오타니의 고집이 다저스의 3연패를 막는 주원인이 될 수 있다. 다저스 타선의 중심축이자 리드오프인 오타니의 부진이 팀의 공격력 전체를 약화시키고 있다. 오타니가 스스로의 손으로 다저스의 대기록을 망칠 수 있다는 우려는 포스트 시즌 내내 그를 괴롭힐 것으로 전망된다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com