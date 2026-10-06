PS 좌절, 내년 준비 벌써 시작됐다…'박정현 오재원 등 포함' 한화, 미야자키 교육리그 파견

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[스포츠조선 이종서 기자] 포스트시즌 진출이 좌절된 한화 이글스가 내년 시즌 준비에 돌입한다.

한화는 오는 7일부터 28일까지 일본 미야자키에서 열리는 제 23회 미야자키 피닉스 교육리그에 참가한다.

이대진 감독을 비롯한 퓨처스팀 코칭스태프가 이번 교육리그에서 선수들과 함께한다. 정우람 곽정철 쓰루오카 최윤석 김정혁 이대수 전상렬 코치 등 코치 7명이 선수 지도를 맡는다.

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선수단 규모는 투수 14명, 포수 2명, 내야수 7명, 외야수 5명 등 총 28명이다.

데뷔 첫 두 자릿수 홈런을 날린 박정현을 비롯해 2026년 신인드래프트 1라운드(전체 3순위)에 지명돼 개막전 1번타자로 나왔던 오재원, KBO리그 최초 육성선수 데뷔전 선발승을 거둔 박준영 등이 명단에 이름을 올렸다.

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선수단은 6일 인천국제공항을 출국한다.

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이번 교육리그에는 한화와 두산 베어스 KBO리그 2개팀, NPB리그 14개팀, 일본 독립리그 2개팀이 참가한다.

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한화는 "이들 팀과 예정된 18경기를 통해 유망 선수들의 실전 감각 유지 및 기량 향상을 도모함과 동시에 내년 시즌 선수단 구상을 해나갈 계획"이라고 설명했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com