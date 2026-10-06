'KBO 새역사, 고작 4개면 된다' 48억을 헐값 만든 '효자 노릇'…그런데 '왕좌의 주인' 너무 유리하다

4일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 5회 안타를 날린 KT 최원준. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.04/

4일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 7회 2루타를 날린 롯데 레이예스. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.04/

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[스포츠조선 이종서 기자] 효자 노릇은 짜릿한 정규시즌 1위 축포로 인정받았다. 이제 개인 타이틀 획득 시간이 남았다.

최원준(26·KT 위즈)은 올 시즌을 앞두고 KT와 4년 총액 48억원에 FA 계약을 했다.

KT의 '저점 매수' 성공 사례가 됐다. 지난해 최원준은 126경기에서 타율 2할4푼2리 6홈런 OPS(장타율+출루율) 0.621에 머물렀다.

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데뷔 이후 한 차례도 규정 타석 3할 타율을 달성한 적이 없지만, KT는 과감하게 투자를 했다.

최원준은 KT의 선택이 틀리지 않았음을 보여줬다. 5월 타율 4할5푼을 기록하는 등 매서운 타격감을 보여줬고, 전반기 79경기에서 타율 3할5푼3리를 기록했다. 확실한 리드오프로 자리를 잡으면서 KT의 타선은 이전보다 더욱 짜임새가 생겼다. 결국 타선의 활약 속 안정적으로 투수진까지 돌아가면서 KT는 지난 5일 정규시즌 4경기를 앞두고 1위를 확정했다. 2021년 이후 5년 만에 통합 우승에 도전장을 낼 수 있게 됐다.

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. KT가 정규리그 우승을 확정지은 후 축하행사를 진행했다. 최원준이 우승 소감을 말하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

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한국시리즈 직행 티켓을 끊으면서 최원준도 '효자 FA'로서 가치를 인정받았다.

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아직 최원준에게는 남은 경쟁이 있다. 5일까지 199개의 안타를 때려내면서 2024년 빅터 레이예스(롯데)가 달성한 KBO리그 한시즌 최다 안타(202개)를 바라볼 수 있게 됐다.

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4경기가 남은 만큼 1경기 당 1안타를 치면 새 역사를 만들게 된다.

KBO리그 신기록이 눈 앞이지만, 최다 안타 타이틀은 알 수 없다.

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'신기록 보유자'인 레이예스 역시 5일까지 199개의 안타로 최원준과 어깨를 나란히 하고 있다.

롯데는 일찌감치 가을야구가 좌절됐지만, 아직 6경기가 남아있다. 최원준보다 2경기를 더 치를 수 있는 만큼, 레이예스가 조금 더 안타 타이틀을 가지고 가기에 유리한 상황이다.

4일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 타격하는 롯데 레이예스. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.04/

최원준과 레이예스 모두 타격감이 좋다. 최원준은 최근 10경기에서 타율 4할3푼5리(46타수 20안타)를 기록하고 있다. 우승이 확정된 5일 롯데전에서도 2안타로 좋은 타격감을 보여줬다. 최근 4경기에서만 몰아친 안타가 10개다.

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레이예스는 10경기에서 타율 4할(45타수 18안타)을 기록하고 있다. 최근 2경기에서 모두 멀티히트를 치는 등 타격감이 좋다.

최원준이 200안타를 달성하면 2014년 서건창(당시 넥센)에 이은 국내 선수 두 번째다. 레이예스는 KBO 최초로 두 시즌 200안타 작성자가 된다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com