'반칙왕' 오명 감수했는데, 역대급 폭망 시즌…이정후의 SF, 또 불명예 주인공 됐다

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[스포츠조선 박상경 기자] 미국 메이저리그 피치클록 위반 횟수가 감소 추세를 이어갔다.

AP통신은 6일(한국시각) 올해 양대리그 피치클록 위반 횟수 통계를 전했다. 도입 첫 해였던 2023년 1048건에 달했던 피치클록 위반은 2024년 602건으로 크게 줄었고, 지난해에도 465건으로 감소했다. 올해는 역대 최소인 387건으로 집계됐다.

메이저리그의 피치클록은 투수가 공을 받는 순간부터 주자 없을 시 15초, 유주자시 18초로 제한돼 있다. 피치클록이 8초 남은 시점에서 타자도 타격 준비를 마쳐야 한다. 투수가 위반하면 볼, 타자 위반시 스트라이크가 추가되는 방식이다.

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제도 도입 당시 선수들의 반응은 좋지 않았다. 투구 템포를 인위적으로 빠르게 가져갔다가 부상이 올 수도 있다는 게 이유였다. 하지만 마이너리그 시범 도입 결과 경기 속도가 빨라짐과 동시에 투수-타자 모두 휴식 시간이 늘어나 부상 위험이 줄었다는 통계가 나온 바 있다. AP통신은 '올해 387건의 위반 사례 중 투수는 290회, 타자는 92회, 포수는 5회'라고 설명했다.

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최다 위반 불명예는 셰인 바즈(볼티모어 오리올스)가 차지했다. 바즈는 올해 6차례 피치클록 위반으로 부문 최다를 기록했다. 바즈는 탬파베이 레이스 시절이었던 지난해에도 피치클록을 6번 어긴 바 있다. 바즈에 이어 유리 페레즈(마이애미 말린스), 커마 로커(텍사스 레인저스)가 5회로 뒤를 이었다. 타자중에서는 느린 타격 루틴으로 유명한 호세 카바예로(뉴욕 양키스)가 4회로 최다를 기록했다.

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팀별로는 샌프란시스코 자이언츠와 볼티모어가 각각 19회로 최다 위반을 기록했다. 샌프란시스코는 내셔널리그 서부지구 4위, 볼티모어는 아메리칸리그 동부지구 4위로 각각 포스트시즌행에 실패했다. 반면 내셔널리그 동부지구 9위로 와일드카드시리즈에 올랐던 필라델피아 필리스는 양대리그 팀 최소인 5회에 그쳤고, 아메리칸리그 동부지구 우승팀 탬파베이는 피치클록 위반 6회만을 기록했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com