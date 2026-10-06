야구도 안하는데 야구장을 왜 가? 그런데 2만명이 몰렸다, 답을 찾았다

사진=SSG 랜더스

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[스포츠조선 나유리 기자]야구가 없는 날에도 야구장을 즐긴다. 팬들과 함께 하는 문화 공간으로 탈바꿈한 야구장. SSG 랜더스가 새로운 패러다임을 제시했다.

SSG는 올 시즌 홈 구장인 인천 SSG랜더스필드에서 야구 경기가 없는 날 이벤트와 주말 홈 경기 후 랜더스 야장을 연이어 성공시켰다. 야구장을 단순한 스포츠 경기장으로 쓰는 게 아니라 365일 팬들의 발길이 끊이지 않는 복합문화공간으로 탈바꿈시키기 위한 첫 단추를 성공적으로 꿰었다.

올 시즌 총 40회 이상 진행된 이번 행사에 2만명 이상의 팬들이 참여해 여러 프로그램을 즐겼다. 야구 경기가 없는 날에도 구장의 활용 가치를 높이고, 팬들의 경험ㅇ르 확장하는데 성공했다. 이번 성과는 청라돔 신 구장을 복합문화공간으로 가꿔가기 위한 의미있는 시도다.

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야구장에서 찾는 낭만 : 랜더스 야장

대표적 콘텐츠는 프론티어 스퀘어에서 열린 '랜더스 야장'이다. 주말 홈 경기 7회부터 경기 종료 후 3시간까지 운영된 이 행사는 야구 관람의 여운을 팬들과 함께 나누고자 기획됐으며, 연간 총 10회 진행되어 약 1만명의 방문객을 기록했다. 특히 올해는 공연 라인업을 대폭 강화해 다양한 장르의 버스킹 가수를 초청했고, 매회 평균 1천 명 이상이 운집하며 인천SSG랜더스필드만의 독창적인 야간 문화로 완벽히 자리 잡았다.

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원정 경기 전광판 단체 관람과 퓨처스 경기 개최

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비경기일 이벤트 역시 공간 활용의 한계를 뛰어넘었다. 비경기일 이벤트 중 가장 호응을 얻은 프로그램은 4회에 걸쳐 약 5000명이 참여한 전광판 단체 관람이다. 이 프로그램은 지방 원정 경기를 직접 직관하지 못하는 팬들의 아쉬움을 달래고, 홈구장의 대형 전광판을 통해 다 함께 응원하는 이색적인 체험을 제공하고자 기획됐다.

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단순 관람을 넘어, 정규 시즌 홈경기에서는 예매하기 힘든 특화 프리미엄 좌석을 중심으로 운영했으며, 캐치볼과 그라운드 체험 등 가족 단위 팬들의 호응을 이끌어내는 다양한 연계 이벤트를 마련했다. 여기에 은퇴 선수들을 특별 해설위원으로 초청해 콘텐츠의 질을 한층 끌어올렸다.

또 랜더스필드에서 두 차례 열린 퓨처스리그 경기 역시 실제 입장 관중 2936명을 기록했으며, 예매자 수가 6795명에 달할 정도로 1군 경기 못지않은 폭발적인 관심을 모았다.

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야간 투어 및 밀착형 클래스

청라돔 시대의 세분화된 공간 활용을 미리 엿볼 수 있는 소규모 밀착형 프로그램들도 뚜렷한 성과를 남겼다. 총 7회(389명) 진행된 랜필 야간 투어는 기존 주간에 열리던 투어 프로그램에서 한층 업그레이드되어, 야간 구장만이 주는 특유의 감성을 덧입히고 암전 연출 및 맞춤 음악 재생 등 특별 체험 요소를 강화해 팬들을 매료시켰다. 주간 투어(10회 총 454명) 역시 덕아웃 및 우승 트로피 전시 공간 공개 동선을 추가하며 질을 높였다.

특히 다수의 대규모 프로그램이 주를 이루는 야구장에서, 소규모 밀착형 클래스는 젊은 팬들 개개인의 취향을 고려한 맞춤형 이벤트로서 새로운 콘텐츠의 가능성을 훌륭히 입증했다. 구단 공간에서 진행된 '요가 클래스'(4회 총 29명)는 치어리더 출신 강사가 직접 밀착 지도하고 요가 협찬품을 제공하며 높은 만족도를 기록했다.

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새롭게 시도된 '으쓱이&도그 아카데미'(2회 진행)는 KBO리그에서 전통적으로 '도그데이'를 진행해 온 구단의 아이덴티티를 적극 반영해 기획되었으며, 그린존 등 구단 특화 좌석에서 성황리에 열려 반려견 동반 팬들에게 가격 대비 높은 수준의 교육을 제공했다는 호평을 받았다. 구단 치어리더가 직접 지도하는 '치어리딩 교실'(4회 총 30명)도 높은 호응 속에 운영됐다.

청라돔 시대를 향한 교두보

SSG의 올 시즌 시도는 단순한 이벤트 성공에 그치지 않는다. 다가올 청라돔 시대를 대비해 경기 외적인 팬들의 경험까지 발전시키기 위한 전략적 마케팅의 진화다.

또 SSG 구단은 지난 8월 팬들을 대상으로 의견 공모를 실시해 총 95건의 제안을 수렴했다. 이를 바탕으로 올해 10월부터 12월까지 팬들이 제안한 대규모 신규 행사를 순차적으로 개최할 예정이다.

최근 인기인 러닝을 비롯해 야구장 방문에 대한 니즈를 함께 반영해 달리기 행사를 개최하고, 대규모 야외 요가 클래스 등이 팬들을 찾아갈 예정이다.

SSG 구단은 "대규모 관중이 모이는 야구장의 고정관념을 깨고 다양한 팬들의 세분화된 취향을 공략한 이번 기획은, 향후 청라돔에서 선보일 다채로운 복합 문화 콘텐츠 기획의 귀중한 자산이자 교두보가 될 것"이라며 "인천 SSG랜더스필드에서의 경험을 기반으로, 앞으로 야구 관람을 넘어 문화와 레저가 결합된 인천 최고 수준의 새로운 스포츠 패러다임을 열어가겠다"고 밝혔다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com