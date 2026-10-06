일본인 거포 ALDS에서 쾅! 타선 물꼬→'9부능선' 넘은 화이트삭스…2차전서 클리블랜드 상대 4-3 신승

[스포츠조선 강우진 기자]시카고 화이트삭스가 아메리칸리그 디비전시리즈(ALDS) 2차전에서 승리를 거두면서 유리한 고지를 점했다.
화이트삭스는 6일(한국시각) 미국 오하이오 주 클리블랜드의 프로그레시브 필드에서 열린 클리블랜드 가디언스와의 ALDS 2차전에서 4-3으로 승리를 거뒀다.
화이트삭스 선발 투수로는 앤소니 케이가 나왔다. 타선에는 샘 안토나치(좌익수), 카일 틸(포수), 미구엘 바가스(3루수), 무라카미 무네타카(1루수), 앤드류 베닌텐디(지명타자), 트리스탄 피터스(중견수), 브레이든 몽고메리(우익수), 체이스 메이드로스(2루수), 콜슨 몽고메리(유격수)가 섰다.
클리블랜드는 개빈 윌리엄스가 마운드에 올랐다. 타선은 스티븐 콴(중견수), 호세 라미레즈(3루수), 체이스 드라우터(우익수), 조 아델(지명타자), 네이트 로우(1루수), 앙헬 마르티네스(좌익수), 트래비스 바자나(2루수), 패트릭 베일리(포수), 브라이언 로키오(유격수)로 구성됐다.
선취점을 낸 쪽은 클리블랜드였다. 화이트삭스의 케이가 안타와 볼넷을 허용한 뒤 델로터에게 진루타까지 허용해 1사 2·3루 위기를 맞았다. 케이가 마운드에서 내려오고, 숀 뉴컴이 급한 불을 끄기 위해 등판했다. 그러나 1회말 로우의 타석에서 뉴컴의 송구 실책이 나오면서 라미레즈와 콴이 홈으로 들어왔다. 클리블랜드가 2-0으로 산뜻한 출발을 알렸다.
화이트삭스에게는 무라카미가 있었다. 무라카미는 4회초 윌리엄스를 상대로 우전 적시타를 터뜨리면서 한점을 만회했다. 6회초 화이트삭스가 경기를 뒤집었다. 브레이든 몽고메리와 메이드로스의 연속 적시타가 나오면서 4-2로 역전에 성공했다. 8회말 클리블랜드의 아델이 적시 3루타를 폭발시키면서 한 점을 따라 붙었지만, 이후 팀의 타선은 침묵했다.
화이트삭스의 브레이든 몽고메리는 4타수 1안타 2타점 2득점을 올리면서 승리에 결정적인 역할을 했다. 일본인 타자 무라카미도 이 경기 팀의 첫 타점을 올리면서 타선에 물꼬를 트는 역할을 했다. 마운드에서는 션 버크가 5⅓이닝을 1자책으로 책임지면서 혁혁한 공을 세웠다.
화이트삭스는 ALDS에서 2승을 먼저 거두면서 다음라운드 진출을 위한 9부능선을 넘었다. 아메리칸리그 와일드카드(ALWC)를 포함해 포스트시즌에서 4연승을 달리면서 좋은 흐름을 이어가고 있다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com