일본인 거포 ALDS에서 쾅! 타선 물꼬→'9부능선' 넘은 화이트삭스…2차전서 클리블랜드 상대 4-3 신승

CLEVELAND, OHIO - OCTOBER 05: Munetaka Murakami #5 of the Chicago White Sox hits an RBI Single during the fourth inning against the Cleveland Guardians in game two of the American League Division Series at Progressive Field on October 05, 2026 in Cleveland, Ohio. Jason Miller/Getty Images/AFP (Photo by Jason Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 강우진 기자]시카고 화이트삭스가 아메리칸리그 디비전시리즈(ALDS) 2차전에서 승리를 거두면서 유리한 고지를 점했다.

화이트삭스는 6일(한국시각) 미국 오하이오 주 클리블랜드의 프로그레시브 필드에서 열린 클리블랜드 가디언스와의 ALDS 2차전에서 4-3으로 승리를 거뒀다.

화이트삭스 선발 투수로는 앤소니 케이가 나왔다. 타선에는 샘 안토나치(좌익수), 카일 틸(포수), 미구엘 바가스(3루수), 무라카미 무네타카(1루수), 앤드류 베닌텐디(지명타자), 트리스탄 피터스(중견수), 브레이든 몽고메리(우익수), 체이스 메이드로스(2루수), 콜슨 몽고메리(유격수)가 섰다.

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브랜든 몽고메리. 로이터연합뉴스

클리블랜드는 개빈 윌리엄스가 마운드에 올랐다. 타선은 스티븐 콴(중견수), 호세 라미레즈(3루수), 체이스 드라우터(우익수), 조 아델(지명타자), 네이트 로우(1루수), 앙헬 마르티네스(좌익수), 트래비스 바자나(2루수), 패트릭 베일리(포수), 브라이언 로키오(유격수)로 구성됐다.

선취점을 낸 쪽은 클리블랜드였다. 화이트삭스의 케이가 안타와 볼넷을 허용한 뒤 델로터에게 진루타까지 허용해 1사 2·3루 위기를 맞았다. 케이가 마운드에서 내려오고, 숀 뉴컴이 급한 불을 끄기 위해 등판했다. 그러나 1회말 로우의 타석에서 뉴컴의 송구 실책이 나오면서 라미레즈와 콴이 홈으로 들어왔다. 클리블랜드가 2-0으로 산뜻한 출발을 알렸다.

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화이트삭스에게는 무라카미가 있었다. 무라카미는 4회초 윌리엄스를 상대로 우전 적시타를 터뜨리면서 한점을 만회했다. 6회초 화이트삭스가 경기를 뒤집었다. 브레이든 몽고메리와 메이드로스의 연속 적시타가 나오면서 4-2로 역전에 성공했다. 8회말 클리블랜드의 아델이 적시 3루타를 폭발시키면서 한 점을 따라 붙었지만, 이후 팀의 타선은 침묵했다.

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CLEVELAND, OHIO - OCTOBER 05: Munetaka Murakami #5 of the Chicago White Sox grounds out during the sixth inning against the Cleveland Guardians in game two of the American League Division Series at Progressive Field on October 05, 2026 in Cleveland, Ohio. Nick Cammett/Getty Images/AFP (Photo by Nick Cammett / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

화이트삭스의 브레이든 몽고메리는 4타수 1안타 2타점 2득점을 올리면서 승리에 결정적인 역할을 했다. 일본인 타자 무라카미도 이 경기 팀의 첫 타점을 올리면서 타선에 물꼬를 트는 역할을 했다. 마운드에서는 션 버크가 5⅓이닝을 1자책으로 책임지면서 혁혁한 공을 세웠다.

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화이트삭스는 ALDS에서 2승을 먼저 거두면서 다음라운드 진출을 위한 9부능선을 넘었다. 아메리칸리그 와일드카드(ALWC)를 포함해 포스트시즌에서 4연승을 달리면서 좋은 흐름을 이어가고 있다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com