'기적' KIA 왜 공포인가, 단독 1위의 위엄 보여줬다…슈퍼스타 날뛰면 못 막는다

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 5회 LG 톨허스트 상대 헛스윙 후 허탈해하는 김도영. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

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[스포츠조선 김민경 기자] "욕 한번 먹어보자."

이게 바로 슈퍼스타다. KIA 타이거즈 김도영이 LG 트윈스와 3위 쟁탈전 내내 침묵을 유지하다 가장 중요한 순간 결정적 한 방을 터트렸다. "욕 한번 먹어보자"고 과감히 배트를 돌린 결과였다.

김도영은 5일 잠실 LG전 3-4로 뒤진 9회초 2사 1, 2루 기회에 타석에 섰다. LG는 지난 3일 KIA 타선을 2⅔이닝 동안 봉쇄했던 고우석을 마운드에 올려 반드시 7연패를 끊겠다는 의지를 보였다.

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고우석은 이날도 시속 155㎞에 이르는 강속구를 뿌렸지만, KIA 타자들이 공략할 조짐은 있었다. 이틀 전에는 고우석 전혀 공략하지 못했던 박정우와 박재현이 나란히 안타를 뺏으며 KIA의 분위기를 고조시킨 것.

김도영은 초구 몸쪽 153㎞ 직구에 파울로 반응했다. 고우석은 2구째 시속 155㎞ 직구를 몸쪽 높게 꽉 찬 코스로 던졌다. 정면 승부였다. 김도영 역시 과감히 배트를 돌려 좌월 3점포로 연결했다. 6대4 대역전 승리와 함께 KIA의 준플레이오프 직행 가능성을 키운 한 방이었다.

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아울러 단독 홈런 1위의 위엄을 보여줬다. 김도영은 42홈런을 기록, KT 위즈 샘 힐리어드(41홈런)와 LG 오스틴 딘(40홈런)을 일단 2, 3위로 밀어냈다.

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김도영은 이번 아시안게임 대표팀에 합류할 때만 해도 홈런왕 타이틀 사수에 자신이 없었다. 특히 후반기 막바지부터 힐리어드의 추격이 매서웠기 때문. 이탈한 2주 동안 다행히 오스틴이 잠잠했고, 김도영은 아시안게임 금메달을 목에 걸고 돌아오자마자 홈런 레이스를 다시 시작해 국내 거포의 자존심을 지키고 있다.

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 9회초 KIA 김도영이 LG 고우석을 상대로 역전 3점 홈런을 날렸다. 포효하는 김도영. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 9회초 KIA 김도영이 LG 고우석을 상대로 역전 3점 홈런을 날렸다. 환호하고 있는 김도영. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

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김도영이 타석에서 흥이 오르면 KIA는 더 무서워진다. 2024년 통합 우승 당시 KIA는 곧 김도영이라는 말이 나올 정도로 김도영의 존재감이 엄청났다. 그해 김도영은 역대 최연소 30홈런-30도루 타이틀과 함께 정규시즌 MVP를 차지했다.

김도영이 햄스트링 부상 여파로 30경기 출전에 그쳤던 지난해 KIA는 8위로 추락하는 수모를 겪었다. 올해 KIA는 최형우(삼성 라이온즈) 박찬호(두산 베어스) 등의 전력 유출로 최하위권에 머물 것이란 예상이 지배적이었지만, 김도영의 홈런왕 레이스와 함께 3위까지 도약하는 기적을 썼다.

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KIA는 일단 LG를 4위로 밀어내면서 1경기차까지 달아났다. 남은 6경기 대진운은 나쁘지 않다. 6일 삼성, 7일 롯데, 9일 NC 다이노스, 10일 SSG 랜더스를 차례로 만난다. NC를 제외하면 KIA가 상대 전적에서 앞서는 팀들이고, 전부 순위 싸움과 멀어져 있어 부담은 덜하다. 11일 한번 더 롯데를 만나고, 12일 LG와 최종전을 치르는 일정이다. KIA는 다시 LG를 만나기 전까지는 3위를 확정하는 게 최상의 시나리오다.

김도영은 한번 홈런을 치기 시작하면 몰아치는 편이다. 김도영은 고우석에게 홈런을 뺏은 뒤 "42개 홈런 중에 오늘(5일)이 최고"라고 표현했다. 최고의 홈런을 친 흐름을 쭉 이어 갈 가능성이 크다. 나성범, 김선빈, 해럴드 카스트로 등 중심 타자들의 타격감도 올라온 상태라 김도영까지 터지면 KIA의 화력은 공포스러울 수밖에 없다.

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 9회초 KIA 김도영이 LG 고우석을 상대로 역전 3점 홈런을 날렸다. 환호하고 있는 김도영. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com