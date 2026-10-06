[오피셜]'150km 좌완 1R 이윤성 2억5000만원' SSG 신인 11명 전원과 계약 완료

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. SSG에 1라운드 지명된 마산고 이윤성이 김재현 단장과 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

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[스포츠조선 나유리 기자]SSG 랜더스가 6일 신인 선수 11명 전원과 계약을 완료했다.

SSG는 6일 오전 2027 KBO 신인드래프트에서 지명한 신인 선수 11명 전원과 계약을 마쳤다고 발표했다. SSG는 1라운드에서 지명한 마산고 투수 이윤성과 계약금 2억5000만원에 입단 계약을 체결했다. 최고 구속 150km의 빠른 볼과 다양한 변화구를 구사하는 이윤성은 우수한 근력과 강한 체력을 겸비한 좌완 투수로 향후 청라돔 시대를 이끌어갈 미래 자원으로 기대를 모은다.

2라운드에 지명된 부산공업고 투수 곽도현과는 계약금 1억5000만원에 계약을 마쳤다. 곽도현은 신장 1m95의 우수한 신체 조건을 바탕으로 최고 구속 148km의 공을 던지는 우완 투수로 뛰어난 경기 운영 능력을 갖췄다.

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다음으로 3라운드 용석민(경동고, 투수)은 1억원, 4라운드 신형승(청원고, 투수)은 8000만원, 5라운드 장민제(충암고, 외야수)는 7000만원, 6라운드 유은종(부산과학기술대, 내야수)은 6000만원, 7라운드 조용준(대구고, 투수)은 5000만원에 계약을 맺었다.

이 밖에도 8라운드 신동현(서울컨벤션고, 투수) 4000만원, 9라운드 이시언(동국대, 외야수) 4000만원, 10라운드 왕지훈(중앙대, 포수)과 11라운드 방재상(군산상일고, 투수)은 각각 3000만원에 계약을 완료했다.

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계약을 마친 이윤성은 "명문 구단인 SSG랜더스에 올 수 있어 너무 행복하다. 1라운드에 지명된 만큼 열심히 준비해서 빠른 시일 내에 1군 무대에서 좋은 투구를 보여드리겠다"고 소감을 밝혔다.

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이어 곽도현은 "SSG 랜더스에 입단하게 되어 정말 기쁘고 설렌다. 저를 믿고 선택해주신 구단에 감사하다. 프로에서 더 많이 배우고 부족한 부분을 채워 팀에 도움이 되는 선수가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 포부를 밝혔다.

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한편 입단 계약을 마친신인 선수들은 7일 인천 SSG랜더스필드에서 '하이 루키 데이' 행사에 참여해 팬들에게 첫 인사를 건넬 예정이다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com