'짝수해는 안되는 건가.' 2위→7위 '용두사미 시즌'. again 2023,2025가 아닌 again 2024인걸로

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 있다. KIA가 LG에 승리했다. 경기 종료 후 그라운드를 나서는 LG 선수들. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 9회초 KIA 김도영이 LG 고우석을 상대로 역전 3점 홈런을 날렸다. 홈런을 허용한 고우석. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 6회 송구 실책으로 실점을 허용하는 LG 문보경 3루수. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

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[잠실=스포츠조선 권인하 기자]어느덧 8연패다. 2위 싸움은 이미 물건너갔는데 3위 마저 지키지 못하고 KIA 타이거즈에게 내줬다.

5경기가 남았는데 2경기차인 5위 두산의 추격마저 무섭게 느껴질 정도다.

LG 트윈스의 막판 추락이 예사롭지 않다. 특히 KIA와의 3연전에선 모두 막판에 뒤집혀 지다보니 그 충격이 너무 크다.

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LG는 3,4,5일 잠실에서 열린 KIA와의 3연전을 모두 내주면서 8연패에 빠졌다. 3위 자리를 KIA에 내주고 1게임차로 밀렸다.

3일엔 1-4로 지다가 4-4까지 만들었지만 9회초 손주영이 1점을 내주며 패했고, 4일엔 8회말 박동원의 투런포로 5-3으로 앞섰지만 9회초 손주영이 볼넷과 안타로 무사 1,3루의 위기에 몰리자 우강훈과 이우찬이 연달아 등판했지만 결국 5대6으로 역전패를 당했다.

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이틀 연속 손주영이 잘 막지 못해 패하면서 LG는 5일엔 고우석이 마무리로 나섰다. 손주영이 연투로 휴식을 하면서 자연스럽게 고우석이 일일 마무리가 된 것. 고우석이 계속 잘 막아왔기에 원래 자리인 마무리로도 잘해줄 것으로 믿었다.

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하지만 고우석은 4-3으로 앞선 9회초 2사 1,2루서 김도영에게 충격적인 역전 스리런 홈런을 얻어맞았다. 또 4대6 역전패.

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연패가 길어지더 어느덧 8연패가 됐다. 한국시리즈 2연패를 노렸던 LG는 전반기 내내 1위를 달리며 꿈이 현실로 가는 듯했다. 타선 부진, 마무리 유영찬의 이탈 등 악재를 천성호 송찬의 등 신예들의 활약과 손주영의 마무리 전환 등으로 간신히 막아오던 LG는 후반기에 결국 한계를 드러내고 말았다.

전반기와는 완전히 다른 후반기가 됐다. 시작하자마자 KT와의 4연전을 모두 내주더니 연패가 이어져 결국 8연패로 이어졌고 곧바로 삼성에 역전당해 3위로 밀렸다. 이후 끝내 2위 자리는 되찾지 못했고, 이젠 4위까지 내려왔다.

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4일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 패한 LG 선수들이 아쉬워하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.04/

4일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 9회 마운드에 오른 LG 마무리 손주영. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.04/

4일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 염경엽 감독이 생각에 잠겨 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.04/

전반기엔 52승33패, 승률 6할1푼2리였는데 후반기엔 23승1무30패로 승률 4할3푼4리에 그쳤다. 후반기 성적만으론 7위다.

투-타 성적도 차이가 분명하다. 전반기엔 평균자책점 4.49로 전체 5위였고, 팀타율은 2할7푼2리로 5위였다. 하지만 후반기엔 평균자책점 5.43으로 8위, 팀타율 2할5푼4리로 꼴찌로 떨어졌다. 투-타 성적보다는 순위가 높은 게 오히려 신기할 정도다.

우승을 했던 2023년, 2025년이 아닌 1위싸움하다 3위로 밀렸던 2024년과 같은 길을 걷고 있다. 2024년에도 전반기엔 46승3무38패(승률 0.548)로 2위였는데 후반기엔 30승28패, 승률 5할1푼7리로 5위에 그치며 결국 3위로 시즌을 마쳤다.

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전반적으로 시즌 후반, 막판에 힘이 떨어지는 모습이 반복되는 패턴이다. 지난해에도 후반기 시작하면서 치고 올라가 한화를 제치고 1위를 달렸으나 막판 한화의 거센 추격 속에 1위 결정전까지 치를 상황에 직면하기도 했었다. 다행히 한화가 SSG에 역전패를 하며 LG가 우승을 했었다.

이번엔 전반기 내내 1위를 하다가 후반기에 4위까지 떨어지며 2024년보다 더 힘든 '용두사미' 시즌이 되고 있다. 외국인 에이스 요니 치리노스의 부진, 불펜 부진, 타격 부진 등 각종 악재들이 많았고, 투-타 지표는 좋지 않은데도 5강을 확정한 것은 LG의 힘을 보여줬다고 할 수 있지만 현재 4위라는 결과물은 분명 아쉬운 점이 많다.

현재로선 남은 경기를 잘 마무리하고 포스트시즌에서 저력을 보여줘 유종의 미를 거두는 것이 최선이다.

잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com