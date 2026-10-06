"양키스타디움이었으면 넘어갔다!" 126m 통한의 3루타…홈구장이니 할말도 없고→안방 펜스의 배신

AFP연합뉴스

AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 고재완 기자] 방망이에 맞는 순간 프로그레시브 필드를 가득 메운 3만여 관중이 일제히 자리에서 환호했다. 패색이 짙던 8회말 2사 1루, 타구는 밤하늘을 갈라 가운데 담장을 향해 총알처럼 뻗어 나갔다. 비거리 무려 413피트(약 126m). 메이저리그 30개 구장 중 19개 구장에서 담장을 훌쩍 넘어갔을 명백한 홈런성 타구였다. 하지만 공은 야속하게도 클리블랜드 가디언스 안방의 높은 담장 상단을 직격한 뒤 그라운드로 떨어졌다.

동점 투런포가 1타점 3루타로 둔갑한 찰나의 '1m 차이'. 결국 클리블랜드는 1점 차를 뒤집지 못한 채 고개를 떨궜고, 6번 시드의 '언더독' 시카고 화이트삭스는 적지에서 2연승을 챙기며 89%의 아메리칸리그 챔피언십시리즈(ALCS) 진출 확률을 거머쥐었다.

단기전의 운명을 가른 것은 홈구장의 펜스 구조였다. 메이저리그 공식 스탯 통계 사이트 '베이스볼서번트'에 따르면, 8회말 2사 1루에서 터진 조 아델의 413피트짜리 대형 타구는 뉴욕 양키스의 양키스타디움, 미네소타 트윈스의 타깃필드, 애리조나 다이아몬드백스의 체이스필드 등 메이저리그 19개 구단 안방이었다면 예외 없이 담장을 넘어가는 홈런으로 기록될 타구였다.

Advertisement

만약 그 타구가 홈런이 됐다면 스코어는 단숨에 4-4 동점이 되고, 프로그레시브 필드의 흐름은 걷잡을 수 없이 클리블랜드 쪽으로 넘어갈 수 있었다.

그러나 정작 경기가 열린 곳은 클리블랜드의 홈구장이었다. 프로그레시브 필드의 높고 깊은 펜스는 상대 타자뿐만 아니라 안방 팀 거포 조 아델의 타구까지 집어삼켰다. 413피트를 날아가 펜스 상단을 때린 공은 3루타에 그쳤고, 스코어는 동점이 아닌 4-3에 머물렀다.

AFP연합뉴스

AFP연합뉴스

Advertisement

이 한 방으로 양 팀 마운드와 벤치의 희비는 극명하게 갈렸다. 화이트삭스는 1회 수비 실책으로 2점을 헌납했지만, 3회 구원 등판한 사실상의 선발 션 버크가 83구를 던질 때까지 단 하나의 안타도 내주지 않는 '노히트 역투'로 클리블랜드 타선을 봉쇄했다.

Advertisement

6회초 신인 브레이든 몽고메리의 2타점 2루타와 체이스 메이드로스의 적시타로 4-2 역전에 성공한 화이트삭스는 8회말 2사 후 버크가 체이스 델로터에게 첫 안타를 맞자 마무리 그랜트 테일러를 조기 투입하는 배수진을 쳤다.

Advertisement

테일러의 초구를 노려친 아델의 타구가 담장으로 향하는 순간 화이트삭스 벤치는 얼어붙었으나, 펜스 상단을 맞고 튀어나오는 천운이 따랐다. 4-3 턱밑 추격을 허용한 테일러는 흔들리지 않고 후속 타자 너새니엘 로를 좌익수 뜬공으로 처리하며 최대 승부처를 지워냈다. 9회말을 삼자범퇴로 깔끔하게 정리한 화이트삭스는 적지에서 2연승의 축포를 쏘아 올렸다.

지구 1위를 차지하고 디비전시리즈에 직행했던 클리블랜드는 안방 팬들의 열광적인 응원 속에서 치른 1, 2차전을 모두 내주며 탈락 직전에 몰렸다. 역대 메이저리그 5전3선승제 시리즈에서 먼저 2승을 챙긴 팀이 다음 라운드에 진출한 확률은 89%(93회 중 83회)에 달하며, 원정 1·2차전을 모두 잡은 팀의 통과 확률은 무려 89.5%(19회 중 17회)다.

Advertisement

반면 와일드카드 결정전에서 휴스턴을 스윕한 데 이어 클리블랜드까지 무너뜨리며 가을야구 4연승 무패를 질주한 화이트삭스는 이제 시카고 개런티드 레이트 필드로 무대를 옮긴다.

화이트삭스는 1906년 월드시리즈 우승 이후 무려 120년 동안 단 한 번도 홈팬들 앞에서 포스트시즌 시리즈 승리를 확정 지은 적이 없다. 전설적인 전승 우승을 거뒀던 2005년조차 모든 축포는 원정 구장에서 터졌다.

양키스타디움이었다면 터졌을 역전포가 펜스에 가로막힌 순간, 2026 가을의 승리 여신은 3년 연속 100패 수모를 딛고 일어선 시카고를 향해 미소를 보냈다.

Advertisement

연합뉴스

고재완 기자 star77@sportschosun.com