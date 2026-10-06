'충격적 신기록! 경기 평균 구속이 153.4km' 168km 던지는 괴물 때문이었다

제이콥 미저라우스키. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]충격적인 수치. 경기 평균 구속이 무려 153.4km에 달했다. 100마일을 쉽게 던지는 괴물들의 무대에서 신기록이 쓰였다.

미국 야구 전문 잡지 '베이스볼아메리카'는 지난 4일 열린 밀워키 브루어스와 샌디에이고 파드리스의 내셔널리그 디비전시리즈 1차전이 투구 추적 데이터가 측정되기 시작한 2008년 이후 '가장 평균 구속이 빠른 경기'였다고 밝혔다.

이날 밀워키와 샌디에이고의 투수들은 합계 301구의 공을 던졌는데, 평균 구속이 95.3마일(약 153.4km)였다. 패스트볼 계열 뿐만 아니라 커브와 슬라이더, 체인지업까지 전 구종을 모두 포함한 평균 구속이 153km를 넘긴 것이다. 이는 대단한 수치다. 패스트볼 계열 평균 구속은 무려 98.5마일(약 158.5km)에 달했다.

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그 중심에 밀워키의 '괴물' 제이콥 미저라우스키가 있다. 이날 선발 투수로 등판한 미저라우스키는 1회초 첫 타자였던 페르난도 타티스 주니어를 상대로 초구에 104.8마일(약 168.6km)짜리 포심 패스트볼을 던졌다. 이날 경기 자신의 최고 구속이었다. 거의 170km에 육박하는 믿기지 않는 스피드를 기록했다. 심지어 이 공은 스트라이크존 한가운데 꽂히는 완벽한 스트라이크였다. 타티스 주니어도 이 공은 건드리지 않고 쳐다만 봤다.

이어 2구째 던진 포심 패스트볼도 거의 비슷한 104.6마일(약 168.3km)을 기록했다. 미저라우스키는 1구, 2구 모두 스트라이크존에 꽂아넣었고, 3구째 포심은 102.8마일짜리가 볼이 됐고, 이후 타티스 주니어가 4구째 90.6마일 커브볼에 헛스윙을 하면서 삼진으로 물러났다.

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미저라우스키는 2008년 투구 추적 시작 후 메이저리그 평균 구속 경기 최상위 1~5위 경기에 전부 등판했다.

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다만 이날 경기에서는 미저라우스키 뿐만 아니라 밀워키의 에이브너 유리베도 101마일(약 162.5km)짜리 패스트볼을 꽂아넣는 등 양팀 여러 투수들이 잇따라 100마일이 넘는 공을 뿌렸다.

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다만 공이 빠르다고 무조건 좋은 것은 아니다. 미저라우스키는 이날 2회초 연속 안타를 얻어맞으며 선제 2실점을 하는 등 고전하다가 결국 4이닝 2실점으로 조기 강판되고 말았다.

하지만 미저라우스키를 비롯한 메이저리그 전체 투수들의 고속화는 계속 이어지고 있다. 전 구종을 포함한 메이저리그 시즌 평균 구속은 2024년 89.2마일(약 143.5km), 2025년 89.4마일(약 143.8km)에서 올해 89.6마일(약 144.2km)로 점점 더 빨라지는 중이다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com