'다저스의 최동원' 너만 믿는다 → 드디어 내일 출격 "메이저리그에서 제일 저평가된 투수"

LOS ANGELES, CALIFORNIA - OCTOBER 03: Yoshinobu Yamamoto #18 of the Los Angeles Dodgers looks on prior to game one of the National League Division Series against the Atlanta Braves at Dodger Stadium on October 03, 2026 in Los Angeles, California. Ryan Sirius Sun/Getty Images/AFP (Photo by Ryan Sirius Sun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 한동훈 기자] 2025 월드시리즈 영웅 LA 다저스 야마모토 요시노부가 출격 준비를 마쳤다. 야마모토는 지난해 포스트시즌서 '고무팔' 최동원을 연상시키는 투혼을 발휘해 강렬한 인상을 남겼다.

야마모토는 7일(한국시각) 애틀란타 트루이스트파크에서 열리는 2026 메이저리그 포스트시즌 애틀란타 브레이브스와 내셔널리그 디비전시리즈 3차전에 선발 등판한다.

데이브 로버츠 다저스 감독은 "나에게 있어서 마음이 가고 정말 함께하고 싶으며 가장 믿을 수 있는 선수"라고 기대했다. 로버츠 감독은 "그는 팀 동료들에게 힘이 되고 확실한 에이스다. 야구계 전체를 통틀어 실력에 비해 저평가된 투수"라고 덧붙였다.

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다저스는 홈에서 열린 1차전 2차전 1승 1패를 기록했다.

3차전이 중대한 승부처다.

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야마모토는 올 시즌 28경기 185이닝 14승 9패 평균자책점 2.53을 기록했다. 지난해 포스트시즌에서는 6경기 5승 1패 평균자책점 1.45를 기록했다.

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특히 월드시리즈에서는 3경기나 출전했다. 17⅔이닝 평균자책점 1.02를 기록했다. 선발 2경기에 이어 7차전 구원 등판까지 해내면서 다저스 우승을 이끌었다.

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MLB닷컴은 '다저스가 2025 월드시리즈를 우승하는 과정에서 야마모토는 현대 야구 역사상 가장 놀라운 포스트시즌 투구 내용을 보여줬다. 그는 다저스 구단 역사상 최초이자 메이저리그 사상 14번째로 월드시리즈 3승을 거둔 투수가 됐다. 특히 7차전 구원 등판해 2⅔이닝을 무실점으로 마무리하며 대미를 장식했다'고 극찬했다.

Los Angeles Dodgers pitcher Yoshinobu Yamamoto warms up during practice ahead of a baseball NL Division Series Friday, Oct. 2, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Mark J. Terrill)

로버츠 감독은 "야마모토는 정말 믿음직한 투수다. 올해 한두 번 정도 부진한 경기가 있었을지 모르지만 그 외에는 모두 6이닝 이상 소화했다. 어떤 투구를 보여줄지 확실히 알 수 있는 선수다. 특히 중요한 순간이 오면 어김없이 최고의 기량을 발휘한다"고 높이 평가했다.

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간판타자 프레디 프리먼도 굳은 신뢰를 표출했다.

프리먼은 "어떤 큰 무대도 그에게는 부담스럽지 않다. 매일 볼 수 있어서 행운이다. 원하는 곳 어디든 공을 던진다. 그가 마운드에 오를 때면 우리 모두 큰 자신감을 갖게 된다"고 말했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com