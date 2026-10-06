대충격! "오타니, 타순 조정 가능성" 드디어 떴다…결국 고집 꺾은 로버츠, 그렇다면 과연 몇 번?

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[스포츠조선 박상경 기자] 결국 LA 다저스가 현실적인 선택을 내리는 걸까.

데이브 로버츠 감독이 오타니 쇼헤이의 타순 조정 가능성을 시사했다. 로버츠 감독은 6일(한국시각) 미국 조지아주 애틀랜타의 트루이스트파크에서 열린 애틀랜타 브레이브스와의 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS) 3차전 기자회견에서 오타니의 타순 조정 여부에 대해 "2번 이하로 내려갈 가능성이 있느냐고 묻는다면 그렇다"고 말했다.

오타니는 이번 NLDS에서 2번 지명 타자로 나서 8타수 2안타를 기록 중이다. 하지만 두 경기 모두 내용이 좋지 못했다. 자신의 스윙을 하지 못한 채 유인구에 배트가 따라 나가고 있다는 지적이 이어졌다. 4타수 1안타 2삼진을 기록한 2차전에서 이런 비판이 커졌다. 로버츠 감독 역시 오타니의 타격을 두고 "헛스윙이 너무 많다. 존을 벗어난 공은 제대로 스윙하기 어렵다. 결국 문제는 그 부분"이라고 인정한 바 있다.

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홈에서 가진 NLDS 2경기에서 다저스는 1승1패를 거뒀다. 1차전에서 홈런 3방을 앞세워 5대3으로 이겼으나, 2차전에서 오프너 레이 커와 필승조 디디에르 푸엔테스의 3이닝 투구를 앞세운 애틀랜타의 벌떼야구에 홈런 2방으로 응수했음에도 2대3으로 패했다. 애틀랜타가 2차전에서 아낀 좌완 에이스 크리스 세일을 3차전에 등판 예고한 가운데, 득점권 8타수 무안타에 그치고 있는 다저스가 과연 돌파구를 찾을 수 있을지 관심이 쏠리고 있다.

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미국 현지에선 다저스가 오타니의 2번 타순 고집을 버려야 한다는 의견이 제시되기도 했다. 부상자 명단(IL) 복귀 후 정규시즌 18경기 타율 0.157, OPS(출루율+장타율) 0.503에 그치고 있는 그가 NLDS에서도 타격감을 찾지 못하는 상황에서 2번으로 세울 이유가 없다는 것이다. LA타임즈는 '오타니는 대부분 공을 쫓아다니거나 평소와 다른 스윙에 그쳤다. 이 시점에서는 오타니가 안타 하나만 쳐도 축하해야 할 지경'이라며 '보통 오타니가 대기 타석에 들어서는 것만으로도 상대 투수들에게 공포감을 불러 일으켰지만, 애틀랜타는 (다저스의) 속임수에 넘어가지 않고 있다. 이젠 다저스 팬들이 그의 등장곡에 불안함을 느끼고 있다'고 적었다.

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오타니의 타격 부진은 여러 갈래로 해석되고 있다. 여전히 100%가 아닌 몸상태, 정규시즌 막판 실전 감각 부족 등이 원인으로 꼽히고 있다. 이에 대해 로버츠 감독은 "둘 다라고 생각한다. 볼에 배트가 나가면 치기 어렵다. 이는 오타니 뿐만 아니라 모든 타자들이 알고 있는 부분"이라며 "존 설정이 관건인데, 이 부분에서 어려움을 겪고 있다"고 재차 밝혔다.

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반면 오타니가 경기를 거듭할수록 나아질 것이라는 의견도 존재한다. 지난해 필라델피아 필리스와의 NLDS 4경기에서 타율 0.056, OPS 0.206에 그쳤던 오타니는 밀워키 브루어스와의 내셔널리그 챔피언십시리즈에서 타율 0.357, 3홈런, OPS 1.643으로 반등한 바 있다. 로버츠 감독은 "배트 스피드나 주루를 보면 그럴 가능성은 있다"고 답하기도 했다.

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로버츠 감독은 "(만약 오타니의 타순을 내린다면) 그에게 이유를 설명할 생각"이라고 말했다. 과연 로버츠 감독이 어떤 선택을 할 지에 관심이 쏠리고 있다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com