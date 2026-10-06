저지 빠진 양키스, 굉장히 약하네 → 탬파베이에 셧아웃 광탈 위기! 저지는 복귀도 못하고 끝나나

ST PETERSBURG, FLORIDA - OCTOBER 05: Ben Rice #22 of the New York Yankees hits a solo home run against the Tampa Bay Rays during the eighth inning in game two of the American League Division Series at Tropicana Field on October 05, 2026 in St Petersburg, Florida. Julio Aguilar/Getty Images/AFP (Photo by Julio Aguilar / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

ST PETERSBURG, FLORIDA - OCTOBER 05: Jonny DeLuca #21 of the Tampa Bay Rays celebrates with teammate Taylor Walls #6 after scoring a run against the New York Yankees during the fifth inning in game two of the American League Division Series at Tropicana Field on October 05, 2026 in St Petersburg, Florida. Julio Aguilar/Getty Images/AFP (Photo by Julio Aguilar / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Tampa Bay Rays' Richie Palacios celebrates after hitting a two-run single during the fifth inning in Game 2 of an American League Division Series baseball game against the New York Yankees Monday, Oct. 5, 2026, in St. Petersburg, Fla. (AP Photo/Chris O'Meara)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 한동훈 기자] 뉴욕 양키스가 디비전시리즈 셧아웃 위기에 몰렸다. 간판타자 애런 저지 공백이 크게 느껴진다.

양키스는 6일(한국시각) 플로리다 트로피카나필드에서 열린 2026 메이저리그 포스트시즌 탬파베이 레이스와 아메리칸리그 디비전시리즈 2차전서 2대5로 졌다.

양키스는 빈공에 시달렸다. 1차전 0대1 패배에 이어 2차전도 방망이가 무거웠다.

Advertisement

주포 저지가 부상에서 회복 중이다. 양키스가 챔피언십시리즈에 진출한다면 저지가 복귀할 가능성이 있는데 이대로 탈락할 위기다.

1회말 탬파베이가 기선을 제압했다. 선두타자 얀디 디아즈가 3루수 실책으로 출루했다. 조나단 아란다가 좌전 안타를 쳤다. 무사 1, 2루서 또 실책이 나왔다. 주니오르 카미네로가 유격수 땅볼을 쳤다. 양키스 내야진이 더블플레이를 시도하다가 1루에 악송구. 디아즈가 득점하기에 충분했다.

Advertisement

양키스는 4회초 균형을 맞췄다. 선두타자 벤 라이스가 동점 솔로 홈런을 날렸다.

Advertisement

탬파베이가 금방 리드를 되찾았다. 5회말 대거 4점을 뽑았다.

Advertisement

아란다가 우전 안타로 포문을 열었다. 카미네로가 2루타를 때렸다. 무사 2, 3루서 리암 힉스가 2루 땅볼로 아란다를 불러들였다. 1사 3루서 챈들러 심슨이 유격수 땅볼 타점을 올렸다.

야수선택으로 1루를 밟은 심슨이 2루 도루에 성공했다. 조니 델루카 타석에 또 실책이 나오면서 2, 3루에 주자가 쌓였다. 리치 팔라시오스가 2타점 적시타를 폭발, 탬파베이가 5-1로 앞서가며 승리를 예감했다.

Advertisement

양키스는 8회초 다시 라이스의 홈런으로 1점을 만회했을 뿐이었다.

양키스는 2패를 떠안고 뉴욕으로 돌아갔다.

저지는 9월 17일 미네소타 트윈스전 종아리를 다쳤다. 저지는 와일드카드 시리즈와 디비전시리즈 엔트리에서 모두 제외됐다.

Advertisement

메이저리그 트레이드루머스에 따르면 저지는 출전 의사를 피력했다. 그러나 애런 분 감독이 신중한 자세를 유지했다.

양키스는 저지 없이 와일드카드전에서 보스턴 레드삭스를 일방적으로 제압했다. 디비전시리즈에서는 탬파베이를 만나 완전히 기세가 꺾였다.

저지는 라이브배팅 훈련을 시작한 단계다. 베이스러닝은 아직이다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com