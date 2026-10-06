천하의 'QS 머신' 1회부터 초멘붕, 6실점 대참사...전진 수비 비웃어버린 이 선수 때문에

[스포츠조선 김용 기자] 후라도는 왜 1회부터 '멘붕'에 빠졌을까.
삼성 라이온즈는 5일 홈구장 대구삼성라이온즈파크에서 두산 베어스에 5대7로 일격을 당하며 KT 위즈의 정규시즌 우승을 지켜봐야 했다.
삼성은 이날 선발 후라도가 등판하기에, 승리를 기대해볼 법 했는데 1회부터 후라도가 2실점을 하며 상대에 기세를 내주고 말았다. 흐름을 탄 두산은 5회까지 5점을 내며 승기를 가져갔다. 삼성은 7회 김성윤이 만루홈런을 때렸지만, 벌어진 점수차까지 극복하기는 역부족이었다.
퀄리티스타트 머신 후라도가 이날 6⅓이닝 6실점(5자책점)하며 무너지고 말았는데, 위에서 언급한 것처럼 1회가 문제였다. 후라도가 '멘붕'이 올 수밖에 없는 상황이 연출됐다.
선두 박찬호가 2루타를 치고 나갔다. 안재석의 희생번트로 1사 3루. 삼성은 내야 전진 수비를 선택했다. 3번 김민석이 2루쪽으로 땅볼을 쳤다. 삼성은 이날 좌완 잭 로그를 공략하기 위해 류지혁 대신 박계범을 선발 2루수로 선택했는데, 공을 잡은 박계범은 홈으로 빠르게 공을 뿌렸다.
사실 3루주자 박찬호가 가면 안 되는 타이밍이었다. 상대가 전진 수비를 했고, 땅볼이 야수 정면으로 갔기 때문이다. 하지만 박찬호의 스타트가 어마무시하게 빨랐고, 이에 당황했는지 박계범의 송구가 높았다. 아웃 아니면 크로스 타이밍으로 가야할 게 여유있는 세이프가 돼버리니 후라도도 힘이 빠질 수밖에. 그래서인지 후라도는 세베리노에게도 적시타를 맞고, 그 여파를 극복하지 못하고 6실점을 하고 말았다. 삼성 박진만 감독은 2회초 두산 공격을 앞두고 2루수를 김상준으로 교체했다.
그렇다면 박찬호는 왜 무모하게 보일 수 있었던 선택을 했을까. 박찬호는 "고토 고지 주루 코치님께서 나를 많이 믿어주신다. 1회 그 장면 전에도 '컨택트 플레이 할까요?'라고 여쭤보니 'OK'라고 하시더라"고 비하인드 스토리를 소개했다. 컨택트 플레이는, 타자가 공을 맞히면 그 순간 무조건 뛰겠다는 약속. 고토 코치는 박찬호의 빠른 발과 주루 센스를 믿고 선택권을 준 것이다.
박찬호는 "김민석이 컨택트 능력이 매우 좋지 않나. 헛스윙 확률이 적다. 그래서 내가 스타트를 끊는 데 부담이 없었다. 선수들을 잘 믿어주시는 코치님들 덕분에 이런 좋은 플레이들이 나오는 것 같다"고 자신의 생각을 밝혔다.
박찬호는 5회에도 선두 출루 후 도루, 그리고 또 다시 김민석의 내야 땅볼 때 홈을 밟았다. 삼성 3연전 3경기 연속 3안타도 대단했지만, 이날 경기는 박찬호의 발이 빛났다. 발야구가 상대를 얼마나 크게 흔들 수 있는지 보여준 경기였다.
김용 기자 awesome@sportschosun.com