유니폼 갈아입고 또 정규시즌 우승, 38세 나이에 '우승청부사'라니? 김현수가 "올해 진짜 힘들었다" 말한 이유 [인터뷰]

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. KT가 정규리그 우승을 확정지은 후 축하행사를 진행했다. 김현수가 우승 소감을 말하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 3회말 1타점 적시 2루타를 날린 KT 김현수. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.03/

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. KT 김현수가 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] "내가 참 운이 좋다. 오늘 정말 기분좋다."

유니폼을 갈아입고 새로운 팀에서 또 정규시즌 우승을 차지했다. 거포 아닌 리더, 38세 1루수는 새삼 환한 미소를 지었다.

KT 위즈는 지난 5일 수원 롯데 자이언츠전에서 9대0으로 승리, 같은날 삼성 라이온즈가 패하면서 정규시즌 1위를 확정지었다.

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뜨거운 우승 행사를 마친 뒤 취재진과 만난 김현수는 "올해 목표는 가을야구였다. 내가 어떤 역할을 해야할지 고민이 많았다"면서 "그렇게 잘한 거 같지 않은데, (최)원준이랑 (한)승택이가 내 역할을 대신 해준 거 같다. 원준이가 3인분, 힐리어드가 2인분 해준 덕분에 난 묻어간다"며 웃었다.

프로 데뷔 이래 줄곧 좌익수와 지명타자로 뛰던 김현수는 올해 처음으로 풀타임 1루수로 뛰었다. 타율 2할8푼5리 13홈런 93타점, OPS(출루율+장타율) 0.768을 기록했다. 테이블세터와 클린업을 오가며 공격 흐름을 이어가고, 필요할 때 한방씩 날려주는 게 그의 사명이었다.

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"1루수로만 뛴 건 처음이다. 야구하면서 늘 많이 배우지만, 역시 내야 아무나 하는 게 아니다. 공수교대가 좀 멀긴 해도, 외야가 편하긴 편하구나 싶었다."

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12일 수원 KT위즈파크에서 열린 KIA와 KT의 경기. 1회말 2사 1,2루 김현수가 1타점 동점타를 치고 기뻐하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.12/

김현수는 정규시즌 우승의 원동력으로 단연 '팀워크'를 꼽았다. 그는 "다른 팀도 다 마찬가지겠지만, KT의 팀워크는 확실히 다르다. 나이가 많은 만큼 책임감이 크다. 투수는 고영표 우규민, 타자는 장성우 김현수가 고참 역할을 하지 않나"라며 "장점은 베테랑이라는 거, 단점은 나이가 많다는 것"이라고 돌아봤다.

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이어 "오늘 된다 안된다를 떠나 내가 야구가 잘 안되는 날도 다른 선수가 할 수 있도록 열심히 노력하고 돕는다. '내려놓는' 꼴 못봐준다. 그게 가장 큰 장점"이라고 강조했다.

멀티포를 쏘아올린 장준원에 대해서는 "진짜 내가 LG 때부터 업어키운 선수다. 앞으로 더 잘할 수 있다고 본다. 좋은 능력을 갖고 있으니 눈이 가고 열심히 잔소리 하는 거다. 또 (장)준원이가 나를 잘 받아주는 거다. 프로에 올 정도면 싹수는 다 있는 선수들이다. 마인드에서 갈리는 것"이라고 격려했다.

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26일 수원 KT위즈파크에서 열린 키움과 KT의 경기. KT 김현수가 타격을 하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.26/

"삼성 진짜 안 지더라. 뭐 삼성도 그런 생각하지 않았겠나. KT 진짜 안 진다고. 일단 스트레스 싹 날아갔는데, 다시 쌓일 일만 남았다. 한국시리즈 경험은 (김)상수, (허)경민이, 내가 많은 거 같은데, 먼저 가서 다른 팀들 경기 보면서 준비하는 것도 진짜 떨리고 힘든 일이다."

김현수는 가을무대 요령에 대해 "'하루에 1번만 잘하면 된다'는 생각으로 마음을 편하게 가져야한다. 4번 다 출루 안해도 된다. 한번만 잘 치면 되는 거다. 그 이상은 그날 컨디션 좋은 사람이 해주고 나머지는 자기 역할 하면서 버스타는 것"이라고 설명했다.

"타이틀이라는게 평생 언제 올지 모르는 거다. 팔이 안으로 굽는다질 않나. 이제 최원준 고영표 힐리어드 타이틀 밀어줘야한다. (고)영표 등판하는 날은 모든 선수가 사활을 걸러야한다. 1위는 무슨, 꼴등이라는 마음가짐으로 하겠다. 우리한텐 아직 동료들 타이틀 지켜주는 일이 남았다."

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3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 3회말 1타점 적시 2루타를 날린 KT 김현수. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.03/

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com