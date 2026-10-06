"AG金 땄는데, 더 열심히 던져야죠" 태극마크→책임감, 대형준은 다르다 [수원포커스]

15일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 포즈를 취하는 소형준의 모습. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.15/

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. KT가 정규리그 우승을 확정지은 후 축하행사를 진행했다. 소형준이 관중석을 향해 샴페인을 뿌리고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. KT가 정규리그 우승을 확정지은 후 축하행사를 진행했다. 전광판에서 중계된 두산-삼성전을 지켜보던 소형준 KT 선수들이 환호하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] "남은 경기 편하게 던지라 했더니 안된대. 자긴 금메달 땄으니까 더 열심히 던져야된다고."

아시안게임 금메달을 땄지만, KT 위즈 소형준의 속마음은 편하지 않다.

5일 수원에서 만난 이강철 감독은 소형준의 마음가짐에 대해 "금메달을 딴 만큼 부담감, 책임감을 많이 느끼는 것 같다"며 고개를 끄덕였다.

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소형준은 지난 아이치-나고야 아시안게임 야구 대표팀에 참여, 금메달을 따냈다. 다만 소형준 개인에겐 마냥 유쾌하기만한 경험은 아니었다. 곽빈과 함께 팀을 대표하는 에이스로 지목받았지만, 일본과의 슈퍼라운드에 선발등판한 소형준은 3이닝 3실점(2자책)으로 부진하며 패전투수가 됐다.

대표팀에겐 최대 위기였다. 다행히 결승전에 진출했고, 한국이 승리한 덕분이 한시름 덜 수 있었다.

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하지만 소속팀 KT로 돌아온 소형준의 마음은 남다르다. 그는 "고생했다. 이제 마음편하게 던지기만 하면 된다"는 이강철 감독의 말에 "안됩니다"라고 답했다고.

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8일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 SSG의 경기. KT 소형준이 역투하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.08/

"금메달 땄다고 대충 던진다는 소리 들릴까봐 걱정하는 것 같다. 그런 말 신경쓰지 말라고 했는데, 그래도 '편하게보다는 더 열심히 던지겠다'고 하더라."

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소형준의 복귀전은 지난 1일 광주 KIA 타이거즈전. 소형준은 6이닝 2실점 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책 이하)를 달성했다. 승수를 추가하진 못했지만, 팀의 7대5 승리를 이끌었다.

KT 팬들이 말하는 '대(大)형준'의 존재감이 이런 데서 나온다. 이강철 감독은 "우리 팀에는 소형준의 그런 흔들림을 함께 잡아줄 리더들이 있다. 고참들이 많다보니 팀 전체적으로 예의가 바르고, 인성이 돼있다"며 만족감을 드러냈다.

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16일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 소형준이 캐치볼을 하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.16/

"우리팀은 누구 한명이 잘해서 되는 팀이 아니다. 타자는 공수주 다되는게 (최)원준이 하나밖에 더 있나? 야수 중엔 한승택이 정말 중요한 역할을 해줬고, 마운드도 전용주가 많은 경기를 소화해준 덕분에 우승할 수 있었다. 여러 사람이 하나로 힘을 합친 덕분에 오늘의 정규시즌 우승이 있다."

수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com