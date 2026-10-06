와 한화 표 이제 살 수 있나! 3000석 늘어난다…2028년 준공 목표, 투자협약 체결 [공식발표]

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 시즌 최다 매진 신기록을 달성한 한화 이글스. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.26/

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[스포츠조선 이종서 기자] 대전 한화생명 볼파크가 더 많은 관중을 수용할 수 있게 된다.

한화 이글스는 6일 "대전시와 대전 한화생명 볼파크의 관람석 증설을 위한 투자협약을 체결했다"고 발표했다.

한화와 대전시는 6일 대전 한화생명 볼파크 지하 2층 프레스룸에서 박종태 한화이글스 대표이사와 허태정 대전시장이 참석한 가운데 투자협약식을 열었다.

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이번 협약을 통해 한화이글스는 관람석 3000석 증설을 위한 건설비용의 4분의 1을 투자하기로 했으며, 대전시가 나머지 비용을 책임지기로 했다.

증축 위치는 1루측 외야 지상 2층이며, 2027년 10월 착공해 2028년 3월 준공을 목표로 한다.

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한화생명볼파크는 현재 1만7000석 규모다. KBO리그 인기 구단 중 하나로 꼽히고 있지만, 신축 구장임에도 적은 관중석 숫자에 하루하루가 예매 전쟁을 펼쳐왔다. 3000석 규모가 늘어난다면 한층 더 표를 구하기가 조금은 더 나아질 전망.

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박종태 한화이글스 대표이사는 "시정 목표인 모든 시민들의 행복을 위해 관람석 증설 공약을 이행해 주신 허태정 시장님과 대전시에 감사드린다"며 "프로야구단의 운영 목적 또한 시민들과 팬들의 삶에 즐거움과 행복을 드리는 것이다. 증설을 통해 향후 모든 시민들이 야구장을 방문해 즐겁고 행복하실 수 있도록 준비하겠다"고 말했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com