'이럴수가' 오지환 무릎 인대 손상에도 방망이 잡았다. 대체 왜?[잠실 현장]

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 3회말 주루 도중 부상을 당한 LG 오지환. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

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[잠실=스포츠조선 나유리 기자]LG 트윈스 오지환이 무릎 인대 부분 손상 진단을 받았다. 하지만 엔트리에서 말소되지 않았고, 타격 훈련까지 소화했다.

LG는 6일 잠실구장에서 NC 다이노스와 맞대결을 펼쳤다. 이 경기 전까지 LG는 최근 8연패에 빠져있던 상황. 특히 5일까지 펼쳐진 KIA 타이거즈와의 홈 3연전에서 충격의 스윕패를 당하면서 순위가 4위로 미끄러졌다.

8연패만큼이나 충격적인 것이 바로 주전 유격수 오지환의 부상이었다. 오지환은 지난 4일 KIA전에 선발 출전했지만 3회말 땅볼로 출루한 이후 주루 플레이를 하던 도중 왼쪽 무릎에 큰 충격을 입었다. 한참동안 통증을 호소하던 오지환은 결국 부축을 받고 그라운드를 떠났고 병원에서 정밀 검진을 받았다.

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그 결과 오지환은 왼쪽 무릎 내측 인대 부분 손상 진단을 받았다. 정상적으로 회복을 하기 위해서는 현재 반깁스를 하고 최소 몇주간 쉬어야 하는 상황. 그런데 오지환은 엔트리에서 말소되지 않았다.

이유는 선수의 의지가 워낙 강력하기 때문이다. LG 염경엽 감독은 6일 NC전을 앞두고 취재진과 만난 자리에서 "현재 쉽지는 않다. 본인이 대타라도 나가고 싶다며 어떻게든 뛰고싶다는 의지를 어필하고 있는 상황이다. 일단 엔트리에서 제외는 하지 않았고, 며칠 상태를 더 보고 앞으로 나갈 수 있을지를 봐야 할 것 같다"면서 "수비는 현실적으로 쉽지 않다. 정규 시즌이었다면 엔트리에서 빠져야 하는데 일단 본인은 어떻게든 해보겠다고 이야기를 한다"며 안타까워했다.

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일상 생활에는 예상보다는 지장이 덜 한 상황이지만, 반깁스까지 해야하는 작지 않은 부상인만큼 상태가 좋을 수는 없다. 그래도 오지환은 6일 경기전 그라운드에 나와 연습 타격을 하는 굳은 의지를 보였다. 타격을 하면서 상태를 체크했고, 방망이는 칠 수 있겠다는 의사를 드러냈다.

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경기 상황에 따라 대타로 한 타석 정도는 소화할 수 있을듯 하다. 하지만 주루가 거의 안되고, 움직임에 크게 제약이 있기 때문에 포스트시즌 경기에 뛸 수 있을지는 아직 미지수다.

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오지환은 일단 7일까지는 쉬면서 무릎 상태를 보고, 이후 대타 활용 여부를 결정하게 될 전망이다.

잠실=나유리 기자 youll@sportschosun.com