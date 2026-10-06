오타니 큰일났네! 악몽의 100마일 '천적' 두 번 만난다, ATL 세일 왜 3차전인가?

애틀랜타 브레이브스 크리스 세일이 7일(한국시각) 트루이스트파크에서 열리는 LA 다저스와의 디비전시리즈 3차전에 선발등판한다. AFP연합뉴스

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 포스트시즌 들어서도 타격감이 살아나지 않고 있다. Imagn Images연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]포스트시즌 들어 좋아질 것이라는 오타니 쇼헤이의 타격감이 호전될 기미를 보이지 않고 있다.

오타니는 지난 4,5일(이하 한국시각) 다저스타디움에서 열린 애틀랜타 브레이브스와의 디비전시리즈(DS) 1,2차전서 합계 8타수 2안타에 그쳤다. 홈런은 커녕, 장타 하나 날리지 못했다.

전반적으로 스트라이크존에 들어오는 공을 놓치고, 볼에 스윙하는 모습이 자주 목격됐다. 데이브 로버츠 감독은 "오타니가 볼에 손을 댄다"고 지적했다.

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이제 장소를 애틀랜타의 홈 트루이스트파크로 옮겨 3,4차전을 치른다. 양팀이 1승씩 나눠 가졌기 때문에 4차전서 시리즈가 끝날 수도 있다. 일단 7일 3차전에 나설 애틀랜타 선발투수가 오타니에겐 전혀 반갑지 않다. 좌완 에이스 크리스 세일이다.

크리스 세일. Imagn Images연합뉴스

세일은 이번 포스트시즌 들어 선발과 불펜을 가리지 않고 출전 중이다. 지난 9월 30일 필라델피아 필리스와의 와일드카드시리즈(WCS) 1차전에 선발등판해 6⅓이닝을 4안타 1볼넷 9탈삼진 3실점으로 막았고, 이틀 뒤인 지난 2일 3차전에는 8회 2사후 마무리로 등판해 1⅓이닝을 1안타 3탈삼진 무실점으로 틀어막고 6대2 승리를 마무리했다.

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세일은 당초 지난 5일 DS 2차전에 선발등판할 수도 있었지만, 3차전으로 미뤄 휴식을 이틀 더 취하기로 했다. MLB.com은 이에 대해 '애틀랜타는 2차전에 3경기 연속 오프너를 기용하는 대신 세일을 선발로 내세우는 것이 안전한 선택이었을지 모르나, 그가 평소처럼 효율적인 투구를 보여줬을 것이란 보장도 없었다'고 평가했다.

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애틀랜타는 2차전에 레이 커를 선발로 내세워 오프너로 쓴 뒤 로버트 수아레즈, 디디에어 푸엔테스, 라이셀 이글레시아스 등 불펜진을 총동원해 3대2로 승리했다. 시리즈 균형을 맞춘 뒤 홈으로 돌아와 에이스 세일을 선발로 앞세우게 됐으니 최선의 결과를 낸 셈이다.

크리스 세일은 지난 8월 28일(한국시각) LA 다저스전에서 오타니 쇼헤이를 상대로 100마일대 강속구를 던져 전성기 스피드를 회복했다. AP연합뉴스

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세일은 2차전 승리 후 "2차전 선발로 나섰다고 해도 내 자신에 대한 자신감은 있었다"며 "그점을 동료들에게도 수 차례 강조했다. 하지만 야구는 팀 스포츠다. 나 혼자만의 문제가 아니다. 특정 선수 한 사람에 달린 일도 아니다"고 했다.

세일은 승부욕 하나로 메이저리그 17년 버틴 베테랑이다. WCS 3차전 구원등판도 당일 경기 전 월트 와이스 감독에게 제안해 이뤄진 것이다.

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와이스 감독은 "만일 세일을 이번에 2,5차전에 등판시킬 계획이었다면, 두 번 모두 컨디션이 떨어진 상태로 그를 쓰는 셈이 됐을 것"이라며 "우리는 최상의 컨디션을 갖춘 세일을 원했고, 그 경기가 바로 3차전이라고 생각했다. 그리고 필리스전처럼 5차전에 세일을 가동할 가능성도 남겨뒀다"고 설명했다.

즉 애틀랜타는 이번 DS가 5차전까지 갈 경우 세일을 마무리로 다시 쓸 수 있다는 얘기다.

오타니 쇼헤이가 DS 2차전서 7회말 헛스윙 삼진을 당하고 있다. Imagn Images연합뉴스

오타니로서는 더욱 반갑지 않은 소식이다.

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오타니는 세일을 상대로 통산 15타수 3안타(0.200), 1볼넷, 5삼진을 기록했다. 홈런은 한 개도 빼앗지 못했다.

올시즌에는 2경기에서 만나 7타수 1안타 3삼진을 마크했다. 지난 5월 8일 다저스타디움전에서 루킹 삼진, 유격수 땅볼, 우전적시타을 기록했고, 8월 28일 트루이스트파크 맞대결에서는 2루수 땅볼, 헛스윙 삼진, 헛스윙 삼진, 좌익수플라이로 물러났다.

특히 세일은 8월 28일 9이닝 동안 삼진 11개를 잡아내며 5안타 무실점으로 완봉승을 따낼 때 오타니를 '고양이 쥐 다루 듯' 압도했다. 당시 3회초 오타니를 헛스윙 삼진으로 잡아낼 때 100.1마일 강속구를 뿌려 파울을 유도했는데, 그가 100마일대 직구를 구사한 것은 보스턴 레드삭스 시절인 2018년 7월 7일 캔자스시티 로열스전 이후 8년 3개월 만이었다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com