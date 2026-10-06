"고우석 잘 던졌고 김도영이 잘 쳤다" 이걸 어쩌겠나. 감독도 해탈했다[잠실 현장]

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 9회초 KIA 김도영이 LG 고우석을 상대로 역전 3점 홈런을 날렸다. 홈런을 허용한 고우석. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

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[잠실=스포츠조선 나유리 기자]"보통의 타자들이라면 파울이나 내야 뜬공이 됐을텐데 김도영이 잘 친거죠."

LG 트윈스가 김도영의 단 한방에 8연패 늪에 빠지고 말았다. LG는 지난 5일 잠실 KIA 타이거즈전에서 4대6으로 역전패를 당했다.

결정적인 장면은 9회초에 나왔다. LG는 4-3으로 1점 앞선 상황에서 8회 2사에 등판했던 고우석이 계속해서 마운드를 지켰다. 고우석은 선두타자 이호연을 2루 땅볼로 잘 잡고, 대타 박정우와 박재현에게 연속 안타를 허용했다. 하지만 김선빈을 삼진 처리하면서 2사 1,2루.

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다음 타자는 김도영이었다. 주자 1,2루 상황이라 현실적으로 김도영을 거르기도 힘들고, 2아웃이었기 때문에 마지막 고비 하나만 넘으면 그대로 경기를 끝낼 수 있었다.

구위에도 자신이 있고, 실제 공이 좋았던 이날 고우석은 김도영과 정면 승부를 했다. 초구 몸쪽 높은 코스의 153km 직구가 파울이 됐고, 2구째 다시 몸쪽 꽉 찬 155km 직구가 들어갔다. 그런데 1구 파울 타구를 기록한 김도영이 2구째 같은 코스를 놓치지 않고 퍼올리듯 받아쳤고, 이 타구가 잠실구장 왼쪽 담장을 넘어가는 역전 스리런포가 되고 말았다. KIA는 포효했고, LG는 무너졌다. 결국 LG는 연패를 끊지 못했다. 순위 경쟁팀인 KIA와의 맞대결에서 이런 결과가 나온 것이 더욱 아쉬웠다.

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 9회초 KIA 김도영이 LG 고우석을 상대로 역전 3점 홈런을 날렸다. 포효하는 김도영. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 8회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 LG 고우석. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

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이튿날인 6일 잠실 NC 다이노스전을 앞두고 취재진과 만난 염경엽 감독은 "고우석이 못던진게 아니다. 우석이는 잘 던졌고, 김도영이 잘 쳤다. 절대 치기 쉬운 공이 아니다. 보통 그렇게 보더라인으로 걸쳐서 들어가는 공은 잘 쳐야 파울이거나, 3루 뜬공이다. 그런데 김도영이 인아웃으로 정말 잘쳐서 홈런으로 넘겨버렸다"며 상대 타자인 김도영을 칭찬하면서 결과를 덤덤히 받아들였다.

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염경엽 감독은 "굳이 아쉬운 부분을 꼽자면 2개 연속 같은 코스로 들어간 것이다. 물론 우석이 정도 구위면 충분히 가능했다고 보지만, 결과론적으로 커브를 하나 던졌으면 더 효과적이지 않았을까 싶다"면서 "야구가 이런 것 같다. 다른 타자였다면 뜬공이 됐을 타구가 홈런이 되기도 한다. 이게 야구"라며 씁쓸하게 웃었다.

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잠실=나유리 기자 youll@sportschosun.com